El cáncer en niños

Diagnóstico temprano

Mauricio León, cirujano oncólogo Clínica Ricardo Palma.

En el Perú se estima que 1.200 menores de 18 años son diagnosticados cada año con cáncer, en Lima hay 152 niños con cáncer por cada millón de niños sanos, 54 de estos terminan falleciendo, lo que significa que la mayoría, casi el 70%, se cura, siendo la leucemia el tipo de cáncer más común. El diagnóstico del cáncer infantil en forma temprana es fundamental para que sea curable, por lo que los padres de familia y tutores deben estar atentos ante la aparición de cualquier señal de cáncer, siendo la más importante el “cambio de comportamiento del niño”, además de otros como fiebre prolongada sin causa aparente, aparición de sangrados (hematomas), infecciones a repetición, trastornos del equilibrio, un resplandor blanquecino en el ojo cuando se mira a la luz, vientre muy balonado, dolor de cabeza con náuseas y vómitos o la aparición repentina de nódulos en cuello, axila o ingles.

No es contagioso

Katy Ordóñez Tanchiva, oncóloga pediatra del INEN.

No hay una causa definida del cáncer infantil. Es distinto del cáncer en adultos, en donde se puede atribuir cierta preponderancia a factores de riesgo como fumar, exceso de alcohol, mala alimentación, falta de ejercicio físico entre las más conocidas. En general, el cáncer infantil no es hereditario (se describen muy pocos casos). En algunas familias existe una tendencia familiar a cáncer. Lo que sí se sabe es que existen alteraciones o mal funcionamiento de un gen determinado que desencadena el cáncer.

¿Es contagioso? NO es contagioso. Sin embargo, hay algunos virus asociados como el Eipstein Baar, virus que se transmite por la saliva (tos, besos) asociados a linfoma (cáncer a los ganglios); el virus de la hepatitis B, asociado a cáncer de hígado; el virus del papiloma humano (que se transmite por relaciones sexuales) asociado al cáncer de cuello uterino.