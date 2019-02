Villanueva asistirá al Congreso para explicar avances de la reconstrucción [VIDEO]

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, recalcó que el Ejecutivo tiene la obligación de asistir al Congreso de la República para brindar todos los detalles que se requieran, esto al ser consultado sobre una posible citación de la comisión que preside la congresista Karla Schaefer con el fin que brinde información sobre los avances del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.

"Primero, es una facultad del Congreso pedir información de lo que hace el Ejecutivo, eso es natural y la nuestra es natural y también una obligación cívica el asistir y explicar lo que se tiene que explicar. Se está trabajando intensamente en eso, avanzando en cosas que se pueden informar al Congreso y bueno, naturalmente (asistiré cuando me inviten)", indicó César Villanueva en TV Perú.

Por otro lado, el titular del Gabinete Ministerial respondió las críticas del legislador de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, quien cuestionó su falta de previsión para hacer frente a los desastres naturales.

"Tampoco es que estemos a mitad del caballo, a mitad del problema. Si hay estos problemas es porque no ha habido previsión y, si no ha habido previsión es porque no ha habido planeamiento y, eso es porque no hay un premier", dijo Juan Sheput en Canal N.

César Villanueva indicó que el Gobierno está trabajando para reubicar a las viviendas afectadas por las lluvias. "Creo que existe la prevención, estamos trabajando en muchas cuencas del país, particularmente en la zona del norte, estamos haciendo una planificación para reubicar viviendas", indicó.

Asimismo, recalcó que la gestión del presidente Martín Vizcarra ha venido avanzando en varios sectores pese al “año complejo” que ha afrontado.

"Cuando nos exigen cada vez más es porque saben que estamos avanzando y, obviamente, piensan que nosotros nos hemos concentrado únicamente en el tema de la lucha anticorrupción y hemos abandonado los temas sectoriales, pero mira, van a encontrar que nosotros hemos tenido un año bien complejo y pese a ello se ha mantenido un crecimiento económico razonable", sentenció.