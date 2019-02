Habla el Cardenal, o cuando la “voz de Dios” divide a la voz del pueblo

Había ocurrido en el pasado, cuando el cardenal Juan Luis Cipriani, desde una cabina radial, opinaba a diestra y siniestra sobre los hechos políticos y sin ningún remordimiento tomaba una posición, instando muchas veces a sus fieles a emularlo, a seguirlo "en el nombre de Dios". Pero esta vez, la polémica llegó desde la acera del frente.

Las recientes declaraciones del cardenal Pedro Barreto respecto a la gestión de Fuerza Popular en el Congreso dividieron a la opinión pública y encendieron las redes sociales, ese terreno bendito donde todo mortal tiene voz y voto, y una oportunidad inmejorable de alcanzar la inmortalidad.

"Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú, esto hay que decirlo con claridad porque si hubiesen querido el bien del país hubieran hecho muchísimas cosas", había respondido en una entrevista para radio Cutivalú. Y eso bastó para que la santa pradera arda como el infierno.

RESPONDEN LOS ALUDIDOS

Desde Twitter, la congresista Karla Schaefer (Fuerza Popular) fue una de las primeras en alzar la voz contra Barreto. "Los hombres de Dios se conocen por sus frutos no por sus palabras...". "El odio no disminuye con el odio, disminuye con el amor que espero el Cardenal Barreto con humildad pueda predicar", escribió.

En tanto, el vocero de FP, Carlos Tubino, no tardó en responder. "Cardenal Barreto, siga los dictados de @Pontifex⁩(cuenta de Twitter del papa Francisco). ¡Ud. es un prelado de la Iglesia católica! Vea la forma como el Papa hace evangelización a los políticos. Su forma de referirse al partido político Fuerza Popular es deplorable por falsa. ¡No se condice con lo que Ud. representa!", escribió adjuntando un panfleto católico con un mensaje papal.

Lo curioso del tuit de Tubino es que el citado mensaje habla de los buenos políticos y las virtudes que estos deben tener como responsables de un cargo público. Es decir, el Sumo Pontífice opina y recomienda, como líder de la Iglesia católica. Casi como lo mismo que hizo Barreto.

Opiniones divididas

Alguien que sorprendió con su posición fue el exministro del Interior Carlos Basombrío, quien tuiteó: "No me importa estar a contracorriente y que me caiga palo, pero Barreto debiera ser más cauto en sus opiniones políticas partidarias. Muchos criticamos a Cipriani por la politización de su investidura a favor del fujimorismo. Si se hace lo mismo, pero en contra, el problema es el mismo".

Obviamente, no faltaron quienes apoyaron a Barreto. "Lo que ha hecho el cardenal Barreto es que al fin tengamos una alta autoridad eclesiástica que llama las cosas por su nombre...", escribió la periodista Claudia Cisneros.

Lo propio hizo su colega René Gastelumendi: "Tanto cardenal Barreto, como cardenal Cipriani, tienen derecho a decir y pensar cómo quieran, y manifestarlo, por supuesto. La gran diferencia es que el saliente lo hacía muchas veces desde el púlpito".

El politólogo José Alejandro Godoy se mostró un poco más cauto. "Yo creo que monseñor Barreto dice la verdad sobre Fuerza Popular. Pero también que, por su cargo, no es la mejor persona para enunciarlo...", escribió en su cuenta de Twitter.

Como ellos, miles de peruanos han expresado su opinión en las redes, donde se ha abierto una muy interesante polémica. Hay quienes exigen la cabeza del religioso y su inmediata excomulgación. También quienes proponen su canonización.

De eso se trata la democracia, después de todo.❧

Tiene derecho a denunciar

"En la Iglesia católica se espera que los sacerdotes no participen en política partidaria. Ello no quiere decir que no puedan expresarse sobre todo cuando la verdad y la justicia están en juego. Barreto no está haciendo política partidaria. Está denunciando. No está defendiendo o apañando situaciones de corrupción o de injusticia. Está denunciando el mal uso del poder político. Y tiene todo el derecho de hacerlo", sostuvo el sacerdote jesuita y comunicador Víctor Miranda Tarazona.

