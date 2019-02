Testigo revela vínculo entre el 'Club de la Construcción' y el gobierno de Humala.

Testimonio clave. Eduardo Sobenes, exsocio de José Paredes (hermano del exministro señalado de haber recibido millonarias coimas del 'Club de la Construcción'), contó los detalles de la relación que tuvo con el expresidente Ollanta Humala, y lo que conoce acerca del caso de corrupción que involucra a empresas constructoras que se repartían obras del Estado.

Sobenes cuenta que en 2004 necesitaba ayuda para realizar un trámite en París. Coincidentemente, en dicha época Ollanta Humala estaba de agregado militar en la capital de Francia. Entonces, José Paredes Rodríguez se enteró de esto y le ofreció la ayuda que un amigo suyo le podía dar. Ese amigo era el ahora exmandatario, a quien -según señala- le decían "paquete".

"Esa es la única vez que he hablado yo con el comandante Humala por teléfono, año 2004. Efectivamente, en una semana resolvió el tema", dijo en Panorama. En ese sentido, el testigo señala que así, por teléfono, conoció al ahora exmandatario, quien años después fue quien le pidió un favor.

"En el año 2008, va a mi oficina José Paredes y me dice: oye, me ha llamado el “Paquete” [Ollanta Humala] y quiere que le haga una gauchada, quiere hacer un contrato con Nadine [Heredia] para justificar unos ingresos, para tramitar un crédito hipotecario el Banco de Crédito, pero yo no lo quiero hacer por Peruana de Vigilancia (empresa de Sobenes) él vino con el borrador del contrato, se trataba de hacer un contrato de 5 mil dólares por una consultoría", sostuvo.

El caso fue investigado por la Fiscalía y Eduardo Sobenes fue citado a declarar en 2010. Él le informa a José Paredes sobre el hecho, y este le proporciona el número de Nadine Heredia. Según su testimonio, Nadine le afirmó que "ya todo está arreglado" y que no se presente a la citación. El caso concluyó, ya estaba arreglado, según contó.

Club de la Construcción

Ya con Ollanta Humala en el gobierno, Eduardo Sobenes conoció al 'Club de la Construcción'. "Los primeros días del mes de agosto de 2011, cuando el gobierno se acababa de estrenar, tenía días, me llama el señor Carlos García Alcázar a mi teléfono". El testigo explica que García Alcázar lo reunió con tres empresarios de las constructoras Graña y Montero, Cosapi y otra que no recordó.

"En esa reunión, uno de ellos tomó la palabra y me explicó que había un grupo de empresas que ya trabajaba mucho tiempo con el MTC en el tema de carreteras, y que para viabilizar los contratos, porque tampoco querían que ingresen empresas ecuatorianas, colombianas, que querían meterse, ellos tenían un grupo consolidado de empresas que se repartían las obras, en función a donde estaba localizado su maquinaria. O sea, si la empresa A, tenía su maquinaria en el sur y salía una carretera para el sur, entonces él iba; si los otros estaban en el norte, iban. Y que necesitaban una persona que esté empoderada por el Ministro y querían que sea el señor Carlos García Alcázar", dijo.

"Uno es el que me explicó, incluso en un papel dibujó cómo estaba organizado el Ministerio, quiénes estaban, y al final soltó la bomba. Sabes qué esto, por esto son, sacó un papel donde estaba el PAC, que es el plan anual de adquisiciones del Ministerio. Donde decía pues que para ese año había presupuestado 5 mil millones y a una comisión del 5 por ciento, eran pues 250 millones. Cuando yo escuché eso, me removió todo el cuerpo, porque dije, qué estamos hablando acá", añadió.