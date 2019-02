Avelino Guillén: “Las investigaciones a los fiscales son exageradas y debieron archivarse”

Las investigaciones contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho evidencian que la corrupción no se quedará tranquila. El exfiscal Avelino Guillén conversó con La República sobre estos procesos. Advierte que dentro del Ministerio Público se perciben resistencias contra quienes quieren hacer su trabajo.

¿Qué le parecen las investigaciones a José Domingo Pérez, Richard Concepción Carhuancho y Rafael Vela?

Me parece que son medidas exageradas.

En el caso de Pérez y Concepción Carhuancho, por supuesto abuso de autoridad.

Por el hecho de que el fiscal Pérez en uso de sus atribuciones y cumplimiento de la ley solicitó una diligencia de allanamiento en uno de los ambientes del Ministerio Público. Es una medida impertinente, sin futuro, que luego de las aclaraciones respectivas debe terminar en el archivo.

Es probable, pero el mensaje que se ofrece es fatal.

El problema es la imagen que se da ante el país, porque por un lado tenemos a un grupo de fiscales tratando de avanzar en investigaciones muy importantes…

¿Y por el otro?

Y por el otro tenemos a un grupo de fiscales que, al parecer, no les gusta eso y en vez de apoyar ese trabajo inician investigaciones por hechos que, en mi concepto, pueden aclararse de una manera muy simple, sin iniciar un proceso de carácter penal. Es algo que debió ser rechazado de plano.

¿Es casual que estas investigaciones se abran a menos de una semana de que se firme el acuerdo con Odebrecht?

Lo que no es casualidad es que se presente la denuncia. Lo que se busca es desvirtuar los resultados de la diligencia de allanamiento para con eso cuestionar lo obtenido. Hay videos que han revelado la intervención de escoltas, de una asesora, y eso es muy grave.

¿No ve que el objetivo sea el acuerdo?

No creo que se apunte al acuerdo porque ya es irremediable. Me parece, no hay paso atrás en la decisión por parte del equipo especial y de las autoridades brasileras. Lo que sí es penoso es que los fiscales vayan a suscribir el acuerdo…

Con eso encima.

Y, sobre todo, en condición de investigados. Esa es una pésima imagen del Perú. Lo que yo quisiera anotar es lo siguiente: el Ministerio Público es ahora como una especie de nave sin rumbo en algunos aspectos. No hay una conducción, no hay un liderazgo firme. Por un lado, se quiere avanzar y, por otro, en la misma institución, se ven resistencias que no tienen justificación ni explicación.

¿Hay alguna responsabilidad en la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos?

Lo que yo quisiera es que la señora fiscal de la Nación asuma un compromiso más firme y se integre a las estrategias del equipo especial, que imponga su autoridad, que oriente, que ofrezca directivas. Ese debe ser su rol: respaldar a sus fiscales. No se debe inmiscuir en su trabajo, no debe decirles cómo trabajar, pero sí debe respaldar y alentar el trabajo honesto de los fiscales. Sin eso, surgen estas situaciones de las que estamos hablando, que se ponen más en evidencia en el caso del señor Rafael Vela.

A quien le han abierto una investigación por criticar a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional.

Pero esa es una opinión, ese es un criterio, y no se le puede limitar. A él lo critican por algunas de sus intervenciones…

Todos los funcionarios pueden ser criticados.

Por supuesto. La propia Constitución señala que el funcionario está sujeto a un permanente escrutinio y eso es normal. Quitando a las críticas mal intencionadas, eso te ayuda a corregir errores y a tener un rumbo definido. Pero ¿abrir una investigación por emitir una opinión? Es una tremenda exageración. No tienen ningún sentido.

No hay ninguna explicación razonable.

Ninguna. Vela representa al Perú en un caso importantísimo y que vaya a Brasil bajo la condición de investigado es una muy mala noticia.

O la explicación es que buscan presionarlo.

Claro, en criollo lo que buscan es bajarle la llanta.

Bajársela bien.

Bien bajada. Tiene lo de la recusación, el acuerdo, los interrogatorios y ahora esto. ¿Así se puede trabajar?

La idea es desbordarlo.

Y acá lo que el Ministerio Público tiene que hacer es definir sus metas, sus objetivos, para que todos los fiscales asuman un compromiso firme frente a la corrupción. Es como el compromiso que los fiscales asumimos contra el terrorismo, por ejemplo. Con el terrorismo no es que “yo tengo esta versión” o que “yo pienso asá”.

¿Todos los fiscales deben asumir el mismo compromiso?

Eso es lo que yo quisiera que quedara registrado: todos juntos necesitamos estar unidos en contra de la corrupción. Ninguno puede tener una opción diferente, ni usar vías alternativas, digamos, para comprometer el trabajo.

¿Cuándo va a cambiar eso en el Ministerio Público?

Ese es un proceso muy largo. Eso va a cambiar cuando aparezca y asuma funciones una nueva generación de magistrados, de fiscales. Los fiscales tienen el respaldo de la ciudadanía…

No de toda su institución.

Exacto, carecen del respaldo unánime de su propia institución. Es que los “hermanitos” han tenido un trabajo muy fuerte pues. ¿Cuántos nombramientos ha realizado este último Consejo Nacional de la Magistratura? Muchísimos.