Fiscalía cita a congresistas de FP por presunta obstrucción

Desde la próxima semana rendirán sus manifestaciones a la fiscalía diez congresistas de Fuerza Popular denunciados por presunta obstrucción durante un allanamiento que el fiscal José Domingo Pérez realizó a dos locales del partido naranja.

La diligencia de allanamiento tuvo lugar el 7 de diciembre pasado, en el marco de las investigaciones a la agrupación de Keiko Fujimori por los aportes que recibió para su campaña del 2011.

La citación a los fujimoristas fue dispuesta por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Acusaciones Constitucionales del Ministerio Público, según informa “Correo”, por el fiscal Luzgardo Gonzáles Rodríguez.

Úrsula Letona, Cecilia Chacón, Miguel Torres, Luz Salgado, Héctor Becerril, Elard Melgar, Rosa Bartra, Karina Beteta, Alejandra Aramayo y Víctor Albrecht serán interrogados en sus despachos en este marco.

El operativo que encabezó el fiscal Domingo Pérez, y que autorizó el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, se realizó en los distritos de Cercado de Lima y Surco.

Durante dichos allanamientos, congresistas de Fuerza Popular fueron llegando para grabar al fiscal y cuestionar su accionar. Salgado, por ejemplo, increpó al magistrado que “no se está metiendo usted con cualquiera”.

Por su lado, la fujimorista Rosa Bartra, quien entonces encabezaba la Comisión Lava Jato, decidió grabar a varios agentes que participaron en la diligencia tras llegar a uno de los locales intervenidos.

Citaciones:

Úrsula Letona - 11 de febrero, 09:30 a.m.

Cecilia Chacón – 13 de febrero, 09:30 a.m.

Miguel Torres – 15 de febrero, 09:30 a.m.

Luz Salgado – 28 de febrero, 09:30 a.m.

Héctor Becerril – 20 de febrero, 09:30 a.m.

Elard Melgar – 20 de febrero, 03:00 p.m.

Rosa Bartra – 25 de febrero, 09:30 a.m.

Karina Beteta – 26 de febrero, 09:30 a.m.

Alejandra Aramayo – 26 de febrero, 03:00 p.m.

Víctor Albrecht – 27 de febrero, 09:30 a.m.