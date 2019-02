Olaechea: "No entiendo por qué me dicen que soy de Fuerza Popular"

Acción Republicana debió ser la undécima bancada que integre el Congreso, sin embargo, problemas con Salvador Heresi, que aún sigue siendo secretario general de Peruanos por el Kambio, lo impiden. Además de esta aclaración que obligaría a recomponer nuevamente las comisiones, llamó la atención quienes integran esta agrupación por sus notables afinidades con Fuerza Popular.

Al respecto, Pedro Olaechea, vocero del partido que tiene entre sus filas a Heresi, Marita Herrera, Julio Rosas y Jorge Castro, indicó en una entrevista con Perú21 que "no entiendo por qué me dicen que soy de Fuerza Popular", afirmando también que "en una serie de temas yo he votado en contra" de las propuestas del fujimorismo.

Asimismo, indicó que, en caso esta suposición sea correcta, "ya me hubiera pasado a FP hará un año". Además, Olaechea agregó que lo han calificado "de topo para arriba", precisamente por las conexiones y votaciones en consonancia con el fujimorismo que tuvo a lo largo de su gestión parlamentaria.

"¿Cuál es el problema? (...) No entiendo por qué si no estoy con la oposición de FP, estoy con FP", apuntó en sus declaraciones. Como se recuerda, Marita Herrera formó parte del fujimorismo, mientras que el resto de los integrantes de AR ha mostrado en diversas ocasiones no discrepar de la postura de Fuerza Popular.

Cabe indicar que Olaechea prefirió no pronunciarse sobre el caso de Edwin Donayre, quien está sentenciado a cinco años y medio de prisión efectiva por el caso 'Gasolinazo'. "Si yo adelanto opinión, me estoy anulando", indicó el congresista de Acción Republicana.