Cuñado de exjefe de Sunat hizo falso aporte a campaña de Keiko Fujimori

El ciudadano belga Ivo A. E. Sterckx se presentó a la Fiscalía de Lavado de Activos para desmentir que él no había aportado ni un centavo a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016. El partido Fuerza Popular reportó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que Sterckx había donado 101 mil 280 soles.

La manifestación de Ivo Sterckx, un antropólogo y arqueólogo jubilado, casado con la peruana Sonia Terrones Urquiaga, relaciona a personajes del entorno de Keiko Fujimori con los aportes falsos. Sterckx relató a la fiscalía que, sin su consentimiento, el empresario Franjo Kurtovic Díaz hizo una donación de dinero. Kurtovic es esposo de María Shiguiyama Kobashigawa, hermana del exjefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) Víctor Shiguiyama, quien tuvo que renunciar al cargo cuando se hizo público que la Fiscalía de Lavado de Activos le abrió una investigación por un supuesto aporte de 20 mil dólares a Keiko Fujimori.

Viejo conocido y amigo de Keiko Fujimori, Víctor Shiguiyama fue parte del equipo de campaña presidencial y también dirigió la organización no gubernamental Oportunidades, que constituyó la excandidata a la jefatura del Estado. Campaña en la que invirtió dinero su cuñado Franjo Kurtovic, pero a nombre del profesor belga Ivo A. E. Sterckx.

con nombre y apellido

En su manifestación ante la Fiscalía de Lavado de Activos, el último 23 de enero, Ivo Sterckx detalló que Kurtovic era una persona de confianza en el círculo íntimo de Keiko Fujimori. Para las autoridades del Equipo Especial del caso Lava Jato, el empresario podría haber actuado como reclutador de falsos aportantes.

"Mi señora (Sonia Terrones Urquiaga) tiene unos buenos amigos (...), uno de ellos es María Shiguiyama Kobashigawa y su esposo Franjo Kurtovic Díaz", relató Sterckx: "Ella es compañera del colegio de mi señora y salíamos en pareja desde que fuimos enamorados. Muchas veces fuimos a almorzar y un día en el año 2015, Tommy (Franjo Kurtovic) me dijo que quería hacer unas donaciones. Pero como trabajaba en su empresa Certicom en proyectos del gobierno, 'yo personalmente no puedo aparecer' (me dijo). Entonces me pidió si yo podía aparecer como aportante de unos 10 mil dólares para apoyar a la candidata presidencial Keiko (Fujimori). Yo no sé mucho de política, pero ellos sí son simpatizantes del partido fujimorista (Fuerza Popular). Entonces le dije que no había problema, que le podía ayudar".

Sin embargo, lo que en un principio pareció un acto de generosidad de Sterckx para Kurtovic, terminó por convertirse en un verdadero problema para el catedrático belga.

Certicom, según la página oficial de la empresa de Kurtovic, ofrece "soluciones de gestión de oficinas, digitalización, verificaciones, soluciones con tecnología, consultoría y tercerización de procesos".

Además, Franjo "Tommy" Kurtovic es propietario de KVC Contratistas, una constructora que ganó proyectos de obras públicas por 13,4 millones de soles entre 2015 y 2017.

La República buscó en su oficina a Kurtovic para que ofrezca su versión respecto a la narración de su amigo Ivo A. E. Sterckx, pero hasta el momento no ha respondido.

"Bueno, (Kurtovic) me dijo 'acompáñame y subí a su carro y fuimos a San Isidro, por la zona donde acostumbra almorzar y donde tiene su compañía y hay varios bancos. (...) Entramos en un garaje y subimos a un ascensor hasta un piso bastante alto, e ingresamos en una zona privada de un banco. Ahí prepararon documentos para que yo firme. Tuve que esperar un rato", prosiguió Sterckx.

"Después me pidieron que me acerque. (...) Me pusieron unos papeles y me dijeron acá firmas. Entonces firmé y luego salimos conversando. Me dijo que era para efectuar el depósito de los 10 mil dólares, que yo no hice, pero firmé para ayudarle porque él no podía aparecer, pensando que no habría problemas. No leí los documentos que firmé. Solo firmé lo que me pidieron y ya", redondeó el profesor belga.

Decepcionado, el belga Sterckx sostiene ahora que fue un descuido de su parte no haber revisado los documentos que rubricó. Aparentemente Kurtovic abusó de su confianza, porque en lugar de los 35 mil soles (10 mil dólares) que dijo que donaría a Keiko Fujimori a nombre del belga Sterckx, abonó 134 mil 520 soles (65 mil dólares). Sterckx no sabe de dónde obtuvo ese dinero Kurtovic.

exceso de confianza

"Yo recién me enteré a través del periódico del monto que supuestamente yo habría aportado. Incluso un día mi hija me llama en pánico cuando yo estaba en Bélgica. Y nos dijo que cuando llegó a casa estaba la prensa preguntando por mí. Aparecía mi nombre en el diario como aportante", explicó Ivo Sterckx a la fiscalía.

Lo peor vino después.

Kurtovic envió a un letrado que le aconsejó a Sterckx que declarase que sí había efectuado el aporte de 134 mil 520 soles.

"Entonces mi señora se comunicó con Tommy (Kurtovic) para preguntarle qué había pasado. Él dijo que no había problema y que nos iba a mandar un abogado. Es así que llegó el abogado Juan José Serrano Herrera, quien le dijo a mi esposa que tenía que reunir declaraciones fiscales y papeles para demostrar que podía tener solvencia para realizar esa donación. Los documentos se los alcancé en Bélgica a Tommy (Kurtovic). Él de regreso seguramente lo pasó al abogado (...) y este le dijo que todo eso debía ser traducido y legalizado, y que nosotros teníamos que decir que sí habíamos aportado. Pero mi esposa dijo que teníamos que decir la verdad. Es decir, que no fue así, sino decir como era en realidad, ya que eso no fue así. (...) Con mi esposa decidimos hacer algo y aclarar, porque si no eso se vuelve algo grande. Por eso he solicitado la presente diligencia".

La descripción de los hechos que hizo Ivo Sterckx ante la Fiscalía de Lavado de Activos es muy similar a la forma en que los implicados en los falsos aportes pretendieron ocultar el delito. Jorge Yoshiyama Sasaki, uno de los más importantes reclutadores de falsos aportantes, por ejemplo, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que cuando comenzaron a citar a las personas cuyas identidades fueron usadas por Fuerza Popular para acreditar las donaciones fraudulentas se dirigió a Keiko Fujimori y esta le recomendó que visitara al estudio Oré Guardia que la defendía. Jorge Yoshiyama, siempre según su relato, efectivamente se reunió en dicho estudio con el abogado Edward García Navarro, quien designó a otros letrados para que asistieran a los falsos aportantes citados por la fiscalía. La consigna fue que todos declarasen falsamente que sí habían entregado dinero a la campaña de Keiko Fujimori.

Sin embargo, en el caso de Ivo A. E. Sterckx, como él mismo lo ha manifestado, el abogado que le envió Franjo Kurtovic le pidió lo mismo: mentir. Pero el profesor belga prefirió decir la verdad. ❧

En la campaña de 2011 también hubo aportes

De acuerdo con los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sonia Terrones Urquiaga aportó a la campaña de Keiko Fujimori en 2011 la suma de 134 mil 520 soles. Y su hermano Carlos Torres Urquiaga depositó 24 mil 65 soles. Estas donaciones también serían simuladas.

Según la manifestación de Sterckx, el dinero se los pidió la esposa de Franjo Kurtovic Díaz, María del Carmen Shiguiyama Kobashigawa, hermana del íntimo amigo de Keiko Fujimori y exjefe de la Sunat Víctor Shiguiyama Kobashigawa.

"¿Tiene conocimiento si la señora carmen Shiguiyama se contactó con otras personas de su entorno a fin de solicitarles que aparecieran como donantes del partido Fuerza Popular?", le preguntaron a Sterckx en la fiscalía. Respondió: "Sí. Mi esposa y su hermano fueron convocados por Carmen Shiguiyama".

