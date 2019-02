Feo gesto de AP

Un militante de Acción Popular presenta una tacha, calificada ya como inviable por expertos, contra el Partido Morado de Julio Guzmán. Es algo especialmente feo si consideramos que fue con una triquiñuela de este tipo que Guzmán fue desembarcado de la competencia en el 2016. ¿Qué necesidad de mancharle la pechera al PM en la hora de su inscripción?

Debemos entenderlo como una suerte de homenaje, el reconocimiento de que PM sigue siendo el partido al que hay que sacar de en medio si se quiere avanzar en la zona centro del espectro político. Luego de las franquicias extendidas a Jorge Muñoz y otros candidatos exitosos en el 2018, AP se debe estar sintiendo como el único Big Mac del centro político. De allí que tache.

La tacha ha sido desestimada por varios especialistas en el tema. Pero AP no es el único que ve a Guzmán como una piedra en el camino. De modo que veremos más zancadillas, desde otros partidos. El PM se ha mantenido en la parte alta de la popularidad, con un mínimo de agitación. La campaña por obtener firmas a pulso debe haberlos ayudado.

Para todo fin práctico, el PM ha logrado su inscripción, recogiendo firmas en las calles, algo que Verónika Mendoza (hoy puntera en aprobación) no ha logrado a la fecha. Con eso el PM tiene el embrión de una estructura partidaria real en el país, y no solo una fábrica de marchas. Pero es inevitable contarlo entre los partidos que no le gustan al 87% de los encuestados por el IEP.

Lo sucedido con el PM en el 2016 y la tacha inviable de estos días deberían servirle de aviso a la ONPE y al JNE. En aquella ocasión aceptaron actuar a partir de una legislación electoral redactada por personas incapacitadas para ese trabajo. Tomaron decisiones escandalosas, y se lavaron las manos hasta hoy.

Suponemos que ayudará mucho a la comisión de reforma política en que participa Fernando Tuesta. En nuestra lista de deseos tenemos una reducción del número de firmas para la inscripción que sea amigable a la política, y un paralé al triste mercado persa de vientres de alquiler electorales, donde con pocas excepciones el que no cae resbala.