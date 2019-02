La esquizofrenia del MEF

Hace años que sonaban las alarmas diciendo que el PBI no podía seguir creciendo a tasas de 6% a 7% promedio. Pero nada. Hasta el 2014 la doctrina “piloto automático” estuvo apoyada en el gran súper-ciclo de altos precios de las materias primas, lo que, además, mejoraba los índices de pobreza, fortalecía la clase media e, incluso, reducía la desigualdad.

Si ese súper-ciclo iba a continuar durante décadas, ¿para qué modificar el modelo económico de libre mercado? Ojo: el mismo crecimiento –con diversos modelos económicos– lo tuvieron todos los países de la región productores de materias primas, lo que acá no se menciona.

¿Plantear un control previo de las fusiones y adquisiciones porque la reducción de la competencia afecta a los consumidores? ¿Para qué? Que Inkafarma compre Mifarma (tiene el 60% del mercado) y que Alicorp compre Intradevco (el 52% del mercado). Tampoco hay que combatir la elusión tributaria, que nos hace perder miles de millones de dólares en ingresos fiscales.

Pero desde el 2014 se acabó el súper-ciclo y ahora el Banco Mundial, BID FMI y OCDE impulsan la diversificación productiva. Así, el MEF, que en el 2014 propició la absurda reducción del 30% al 28% del impuesto a la renta, que nos hizo perder miles de millones de dólares (lo que se corrigió dos años después) creyendo que esa ganancia empresarial se reinvertiría –tal era su visión de “impulso al crecimiento”–, ahora cambió de discurso.

En el documento “Política de Competitividad” dice que se estancan la reducción de la pobreza y la desigualdad y que “el crecimiento se ha tornado menos pro-pobre: mientras que el decil más pobre tuvo un crecimiento promedio de 7,3% en su ingreso en el 2004-2013, del 2014 al 2017 el avance se redujo a tan solo 1,6% en promedio” (www.mef.gob.pe).

Se cita el Ranking de Complejidad Económica de Harvard de Ricardo Hausmann, que dice que Perú está en el puesto 94 de 127 economías, detrás de México, Chile y Colombia. No dicen que es por el “piloto automático”, que no tuvo el mismo rigor en esos países pues combinaron mejor el equilibrio entre Estado y mercado, avanzando hacia una mayor diversificación productiva.

Veamos un solo indicador: en el 2016 en el Perú se otorgaron 400 patentes. En Chile, Argentina y Colombia se otorgaron 2,077, 1,559 y 917, mientras que en México y Brasil 8,657 y 4,771. Estamos en la cola. EEUU otorgó 277,835 patentes.

En Perú 26 patentes fueron nacionales y 374 vinieron del extranjero. En Chile 195 patentes fueron nacionales y 1,882 de no residentes. Abismal diferencia (ver Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, www.ricyt.org).

Por tanto, las industrias, minas y servicios que vienen acá –y que necesitan alguna invención como soporte– ya traen sus patentes. También por ello el sector privado casi no invierte en investigación y no apoya a las universidades. De su lado, el Estado, con el Concytec, tiene logros recientes, pero que aún no tienen el impacto deseado.

Otro sería el cantar si se impulsara la diversificación productiva en sectores concretos, como la petroquímica en el sur a través del Gasoducto. O industrializar Bayóvar para no exportar roca fosfórica que regresa como fertilizante. Son las inversiones concretas en nuevos sectores las que diversifican. Y es una pena que el Plan Nacional de Diversificación Productiva del 2014 haya sido dejado de lado desde el 2016.

Pero, ojo, tampoco es cierto que el “libre mercado” haya sido siempre el común denominador de la política económica. ¡Qué va! Los mineros han tenido su ley ad-hoc siempre, al igual que los bancos y las AFP.

El sector agroindustrial ha crecido con los US$ 7,000 millones invertidos por el Estado en las grandes irrigaciones, que les han dado tierras y agua casi gratis llevando la concentración de la propiedad de la tierra a niveles que asustarían al propio general Velasco, además de leyes laborales y tributarias hechas a su medida (1). Mientras, la pequeña agricultura, que genera la mayor parte del empleo y nos da de comer, tiene magras asignaciones presupuestarias.

Para terminar, tener una Política de Competitividad, y dentro de poco un Plan, está muy bien. Lo que está mal es que el MEF del “piloto automático” y que perdió la guerra, siga estando al frente. Lo que en verdad le interesa es reducir el déficit fiscal para que las clasificadoras de riesgo no bajen la calificación del país. Para ellos, el Plan es un “adorno” pues no creen en las políticas productivas.

Para los “técnicos”, el “Estado” es la causa de los problemas, como si éste fuera un “deus ex machina”, que opera al margen de su dueño: el MEF, al que nadie mueve desde hace 28 años. ¡Qué tal esquizofrenia! Al MEF le basta con las inversiones mineras. Eso es lo primero que hay que cambiar.

(1) Ver “Concentración de la tierra y poder político en el Perú”, Eguren, Eguren, Durand, CEPES-Oxfam, 2018.