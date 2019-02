Tras el fallo, pescadores exigen al Gobierno cumplir con promesas

La República buscó a pescadores de Tacna e Ilo (Moquegua) para conocer cómo ha influido en su vida diaria el fallo de la Corte de La Haya que reconocía nuestra soberanía en más de 50 mil kilómetros cuadrados de mar. En ambos lados coinciden en que sus demandas aún no han sido atendidas.

William Mamani Machaca vive desde hace 30 años en la playa Santa Rosa, la más al sur de Tacna, justo donde se delimita la frontera marítima con Chile. En este caso, el tribunal internacional consideró que debía trazarse sobre el paralelo a la altura del hito 1, hasta la milla 80, y desde allí proyectar la línea equidistante.

“A nosotros no nos ha tocado nada. Peor estamos, porque nos dan un tipo de malla más pequeña que la que tienen en el norte. A cien metros de esa ola, la más alta es mar chileno”, indica.

Fastidiado agrega que solo pueden pescar en la orilla y Produce les dice que eso malogra el sistema ecológico del mar porque los peces son más pequeños.

Refiere que los pescadores artesanales peruanos sacan entre 5 y 10 kilos, pero las embarcaciones chilenas se llevan toneladas.

“El Gobierno no nos apoya. Ofreció muchas cosas cuando se dio el fallo (de La Haya), pero muchas no se han cumplido y otras, en la práctica, muchas veces no nos benefician”, dice.

Siguen esperando que se potencie la pesca, que les den facilidades para mejorar sus embarcaciones, entregarles títulos de propiedad, entre otras cosas. Si bien les ofrecen algunos créditos con la banca estatal, les ponen muchas trabas y las condiciones son más altas que la banca privada.

AGENDA PENDIENTE

En Ilo, el secretario general del Sindicato Único de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles, Isaac Tapia, señala que ellos tampoco se han visto beneficiados.

“Si bien ha habido una ampliación de área de mar, no ha aumentado los recursos porque el perico se mantiene más al sur, en Arica”, expone.

Esto hace que haya pescadores artesanales que han sido capturados en aguas internacionales al salir a pescar allá.

“Pero lo hacen por necesidad, porque aquí no hemos visto ninguna mejora”, acota el dirigente.

Esta semana estará en Lima para solicitar una reunión con el ministro del sector a fin de que atienda a la pesca artesanal del sur. Una de sus propuestas es que el Gobierno trate de llegar a un entendimiento con Chile para que les permita trabajar en las aguas de Arica.❧