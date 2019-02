La JNJ y LA HERENCIA DE LAS RATIFICACIONES

La aprobación de la JNJ es un paso importante en este contexto donde no hay una autoridad encargada de revisar los casos de magistrados que deben ser investigados y eventualmente sancionados. Pero no hay que cantar victoria. Esto no es suficiente para hablar de “reforma judicial”, porque hay problemas serios que no se han tocado. Me parece preocupante que en todo este proceso no se hayan tocado las llamadas ‘ratificaciones’ cada 7 años que impuso la Constitución de Fujimori. Una norma así ha sido una de las fuentes de decisiones arbitrarias de los ‘hermanitos’. No existe en ningún país democrático del mundo, ya que es una amenaza a la independencia judicial.Un juez o fiscal debe ser fiscalizado y, cuando sea el caso, sancionado hasta con una destitución. Pero en base a hechos concretos y luego de un debido proceso.Con las “ratificaciones” bastaba una votación arbitraria y ya estaba. La JNJ podría establecer un reglamento que establezca que las ratificaciones o no ratificaciones tienen que obedecer a una causal y a un debido proceso, basado en denuncias adecuadas y pluralidad de instancias. ❧