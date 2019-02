Promotores del Club de la Construcción delatan a empresarios

Rodolfo Prialé de la Peña y Carlos García Alcázar, los principales promotores y organizadores del 'Club de la Construcción', se acogieron a la Ley de Colaboración con la justicia y negocian un acuerdo de colaboración eficaz con el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú.

El evento, que trascendió en medios judiciales, ha conmocionado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a todo el gremio de la construcción nacional. Prialé y García ofrecieron contar los pormenores de la existencia del 'Club de la Construcción', identificar a los involucrados y revelar las cuentas desde y a dónde se hicieron los pagos ilícitos.

Negociaciones

La colaboración de Prialé de la Peña y García Alcázar es comparada con la delación premiada de la constructora Odebrecht en Brasil. Van a caer muchos funcionarios que se han engordado con la corrupción, tanto físicamente como en sus cuentas bancarias, refieren en la Fiscalía.

Las negociaciones habrían comenzando en agosto pasado y avanzan a buen ritmo, confirmaron a La República fuentes judiciales.

Ambos personajes han empezado a detallar y entregar pruebas al fiscal Germán Juárez de la forma en que opera la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la licitación y adjudicación de obras públicas y los pagos realizados por las constructoras nacionales y extranjeras.

En un primer contacto entregaron información del pago de coimas, en el periodo de agosto 2011 a junio del 2014, por aproximadamente 250 millones de soles en la construcción de carreteras. Este era un tema de interés inmediato para el Ministerio Público.

Pero están dispuestos a hablar de años anteriores y otros eventos. Han dicho que junto al 'Club de la Construcción' operaban otros clubes o asociaciones ilícitas de constructoras: para mantenimiento de carreteras, construcción de puentes, supervisión de obras viales desde hace varios años.

Todas las licitaciones, han dicho los aspirantes a colaboradores eficaces, estaban coordinadas entre las constructoras, de tal manera que todas tuvieran uno o más contratos en el año.

Negocio millonario

Las coimas que pagaban las empresas constructoras fluctuaban entre el 2,92% y el 5% del valor total de cada obra pública licitada. La concertación de las obras se iniciaba tan pronto el Congreso aprobaba el presupuesto anual del MTC para la construcción o mantenimiento de las vías nacionales.

"Desde ese momento ya se sabía cuántas obras se licitarían en el año y el valor de cada obra", han dicho los colaboradores. Las constructoras se distribuían las obras de acuerdo con su capacidad de contratación, infraestructura y respaldo económico.

Al final quedaban cinco empresas por obra. Estas eran las que negociaban, entre ellas, quién ganaría la buena pro convocada por el MTC.

Al convocarse el concurso público, todas las empresas concursaban, pero la elegida presentaba la mejor oferta económica y las otras hacían la "finta" con ofertas por precios mayores que de antemano sabían que serían rechazadas.

Rodolfo Prialé habría dirigido este sistema por años. Él se encargaba de contactar a los funcionarios políticos y de carrera del MTC y Provías Nacionales para que viabilizarán los acuerdos del club.

Para el periodo 2011 al 2014, el intermediario para los pagos fue Carlos García Alcázar, asesor del viceministerio de Transportes entre el 2 de setiembre del 2011 y el 2 de julio del 2011. Todavía no se ha identificado a los intermediarios en los años anteriores.

Joyas de la corrupción

En sus primeros años de existencia, el club solo habría estado constituido por las constructoras nacionales, pero el 2011 se invitó a participar a las empresas brasileñas: Andrade Gutierrez, OAS, Odebrecht y Queiroz Galvao. Las brasileñas también se adjudicaron obras por el sistema del 'Club de la Construcción' o participaron vía consorcios.

Las empresas pagaban las comisiones a Prialé en efectivo para que este las distribuyera a los funcionarios implicados. Luego, con la Ley contra el Lavado de Activos, los pagos se centralizaron en la empresa Lual Contratistas.

Esto permitió a las empresas constructoras justificar la salida del dinero a través de contratos ficticios de asesoría o adicionales de obra, que incluso utilizaron para justificar gastos y deducir el pago de impuestos. Los pagos a los funcionarios públicos se habrían mantenido en efectivo.

Para los pagos de las constructoras brasileñas, Prialé de la Peña utilizó las empresas offshore Jewell de la India INC (Joyas de la India) y Corporación El Diluvio, constituida en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

La Fiscalía viene constatando toda la información entregada por ambos colaboradores. Rodolfo Prialé se encontraba prófugo cuando empezó a hablar con la Fiscalía. García Alcázar era el único detenido por el caso del 'Club de la Construcción'.

Hoy ambos están en libertad. Uno fuera de prisión y el otro sin orden de captura vigente. A pedido de la Fiscalía, ahora tendrían arresto domiciliario y recién protección especial a través del programa de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Panamá

Al acogerse a la colaboración eficaz, Rodolfo Prialé y Carlos García entregaron a la Fiscalía los extractos bancarios de los pagos realizados en bancos de Panamá por las constructoras Andrade Gutierrez, OAS y Odebrecht.

Según los colaboradores, por su participación en la licitación de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-, constructora OAS realizó tres depósitos a la cuenta de Corporación El Diluvio, en el Inteligo Bank de Panamá.

Un primer pago de US$ 364,000 el 17 de agosto del 2012 de una cuenta de la offshore Columbia Management INC en el Banco Bolivarian Panamá, otro por US$ 207,898.25 el 9 de agosto del 2012 vía una cuenta de Entremares Construcción en el Credicorp Bank y un tercer pago por US$ 122,094 el 17 de octubre del 2012 a través de Columbia Management.

OAS también realizó otros pagos por su participación en la obra carretera Camaná-Quilca-Matarani-Tacna por US$ 438,948 vía una cuenta de Cilgory en la Bank Winter de Panamá.

Igualmente, informaron de cuatro pagos realizados por la Constructora Odebrecht y Obrainsa que corresponderían a su participación en la Licitación Pública N° 06-2012-MTC/20: gestión y conservación del corredor vial Sondor-Huancabamba-Paicapampa-Socchabamba-Canchaque.

Odebrecht y Obrainsa participaron en esta obra a través del Consorcio Gestiones Viales del Norte. Odebrecht realizó dos depósitos a Corporación El Diluvio y otra a Joyas de la India.

El 5 de diciembre del 2012, por US$ 459,962 vía la empresa Construmaq a través del Credicorp Bank de Panamá. Luego, el 19 de agosto del 2013, por US$ 119,988 y otro, el 29 de agosto del 2013, por US$ 31,000, ambos vía una cuenta de la offshore Legal and Finance Consulting en el banco Lafise Panamá. En tanto, Obrainsa realizó un pago de US$ 466,682 vía una cuenta de la empresa Obras de Ingeniería en el Banco Continental.

También Andrade Gutiérrez realizó tres transferencias de dinero a la empresa Joyas de la India por su participación en la licitación pública N° 27-2012-MTC/20 de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huaura-Sayán-Churín. Un pago de US$ 460 mil el 15 de julio del 2013, US$ 199,955 y US$ 150 mil el 13 de agosto del 2013, vía cuentas de las offshore Limited Innovation Research En y RV8 and Finance Consulting en el Meinl Bank y el Unibank.

La Fiscalía está confirmando toda esta información vía cooperación judicial internacional, lo que podría traer más sorpresas.❧

En el país

Lual contratistas. Los colaboradores han entregado una lista pormenorizada de los contratos ficticios que firmó la empresa Lual Contratistas Generales con las empresas constructoras nacionales que se adjudicaron las obras licitadas por Provías Nacionales, entidad del MTC.

Bancarizado. También se han entregado los extractos bancarios de los depósitos que realizaron las empresas del 'Club de la Construcción' a Lual Construcciones, dinero que luego era utilizado para pagar los sobornos a los funcionarios públicos a través de García Alcázar.

Los temas sobre los que hablarán los colaboradores eficaces

Los temas sobre los que Rodolfo Prialé de la Peña y Carlos García Alcázar, del 'Club de la Construcción', han ofrecido declarar y entregar pruebas a la Fiscalía son:

1Revelar la identidad de todos los operadores empresariales del 'Club de la Construcción' desde su existencia hasta que se desactivó el grupo.

2Revelar la identidad de todos los operadores del ‘Club de la Construcción’ durante el gobierno humalista.

3Aportes del 'Club de la Construcción' a la campaña política del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones del 2011 y 2016.

4Participación y reunión con los hermanos Carlos Eduardo y José Guillermo Paredes Rodríguez en el 'Club de la Construcción'. Carlos Paredes Rodríguez fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre el 28 de julio del 2011 y el 23 de junio del 2014.

5Revelar la participación de funcionarios y/o servidores en beneficio del 'Club de la Construcción' y otras redes de corrupción en la construcción de obras viales.

6Confirmación de la declaración de Eduardo Sobenes Vizcarra sobre el 'Club de la Construcción'. Sobenes reveló a la Fiscalía que Rodolfo Prialé lo buscó para un acercamiento al exministro Paredes Rodríguez.

7Reunión con empresarios brasileños como Óscar Javier Rosas Villanueva, de Queiroz Galvao; Edgar Unzueta Zegarra, de Andrade Gutierrez; Valfredo Ribeiro Filho, de OAS; y Raymundo Trindade Serra, de Odebrecht.

8Pagos realizados por constructoras nacionales integrantes del 'Club de la Construcción', al igual que los contratos ficticios que justificaron la salida del dinero.

9Pagos realizados por OAS, Odebrecht y Andrade Gutierrez en cuentas en Panamá.

10Club de conservación y mantenimiento de carreteras MTC, constituido por empresas nacionales para adjudicarse obras. También han revelado la existencia de un club especial para las obras de construcción y mantenimiento de puentes.

11Igualmente, darán a conocer la existencia de un club de supervisores de construcción de vías públicas y otros eventos delictivos en el MTC.

12Túnel Gambetta, construido por el Consorcio Túnel Callao: Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao e ICCGSA, formarían parte de esta red de corrupción.