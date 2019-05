Hermanos Becerril cobraron ‘diezmo’ por obra de S/ 11 millones

Las declaraciones de los exregidores chiclayanos José Cabrejos Ucañay y Boris Bartra Grosso confirman que los hermanos Becerril Rodríguez mantuvieron vínculos con los integrantes de 'Los Temerarios del Crimen'.

Ante el fiscal de crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, tanto Cabrejos como Bartra detallaron cómo la empresaria Mirtha Gonzales Yep recurrió a los hermanos Becerril Rodríguez para obtener ilegalmente la adjudicación de una obra pública de 11 millones de soles, de acuerdo con las declaraciones de los testigos a las que accedió La República.

Cabrejos relató que en noviembre del 2017, durante un viaje que hizo a Lima en compañía del exalcalde chiclayano David Cornejo Chinguel y el exregidor Boris Bartra, se reunieron en la panadería Rovegno con Wilfredo Becerril Rodríguez, quien les pidió encontrarse con la "China" Mirtha Gonzales. Solo fueron los exregidores Cabrejos y Bartra en compañía de Wilfredo Becerril hasta el departamento de la empresaria. "(Ella) bajó (...) y sacó debajo del polo blanco que vestía un paquete en forma de ladrillo y se lo entregó a Wilfredo Becerril, diciéndole: 'Allí van 40 (mil) para El One', queriendo decir que ese dinero era para el alcalde David Cornejo, a lo que Boris Bartra hizo un gesto de sorpresa y desagrado, y la 'China' dijo: 'Yo ya llevo dándole más de 100 mil a Wilo (Wilfredo Becerril)'. Y Wilfredo Becerril se quedó callado. Y luego se rió y se despidió diciéndole: 'Chau, Mirthita'".

Boris Bartra y José Cabrejos luego llevaron los 40 mil soles a David Cornejo, según la narración de Cabrejos: "David Cornejo contó los billetes y una vez que terminó dijo de cólera: 'Solo hay 40. Esta China es una falla. Mejor hablar con el dueño porque ella es solo intermediaria'", explicó Cabrejos.

Contante y sonante

Para el exregidor, el nexo entre Mirtha Gonzales y los Becerril era Roberto Becerril Rodríguez: "Boris Bartra llamó a Roberto Becerril y le dijo: 'Compadre, necesito ubicar a tu costilla (enamorada)'. (...) Fuimos al hotel Casa Andina y ahí Mirtha Gonzales pidió encontrarnos con el alcalde porque tenía un regalo para él. (...) Luego nos dirigimos a la casa del alcalde donde ella le pidió: 'Por favor, agilice el pago del adicional porque ya llevo dándoles más de 200 mil soles a los Becerril'. A lo que el alcalde le dijo: 'No te preocupes. Voy a ver eso'. Y Mirtha Gonzales le agradeció a David Cornejo y le entregó una bolsita de regalo. (Luego de que Mirtha Gonzales se retiró), el alcalde sacó dinero, tres paquetes de billetes, de la bolsa de regalo que le entregó Mirtha Gonzales, pudiendo apreciar que eran tres paquetes de 100 soles. El (alcalde) expresó en tono burlón: 'Esta China siempre viene con sencillo'", relató Cabrejos.

Boris Bartra ratificó lo revelado por Cabrejos: "(Después de que a Mirtha Gonzales se le adjudicó la obra de 11 millones), llegamos a casa del alcalde Cornejo. (Nos encontramos) José Cabrejos, Antonio Becerril, Mirtha Gonzales y yo. Tomó la palabra Antonio Becerril y dijo: 'David, no vayas a desconfiar. Nosotros, los Becerril, estamos garantizando a Mirtha (Gonzales)'. El alcalde respondió: 'No, Antonio. No hay ningún tipo de desconfianza. Nosotros nos conocemos de años y por eso no desconfío'. Entonces, la señora Mirtha Gonzales sacó una bolsa y la puso sobre el mueble donde estaba David Cornejo", testificó el exregidor Boris Bartra.

Era parte del soborno por la adjudicación de la obra, según el mismo testigo: "Antonio (Becerril) se levantó, abrazó al alcalde David Cornejo y le dijo: 'David, este es el inicio. Va a haber más (dinero)'. Luego Cornejo nos dijo a Cabrejos y a mí que esperáramos fuera de su casa por un momento. (...) A los tres minutos se fueron Antonio Becerril y Mirtha Gonzales. Así que ingresamos de nuevo en la casa y lo encontramos molestísimo. Y nos dijo: 'Miren esta cochinada que han venido a dejar', enseñando la plata, que solo era 30 mil soles. (...) Me miró y me dijo: 'Boris, este negocio está mal. Nos quieren cerrar. Por lo que veo, los Becerril me quieren cerrar con el diezmo (soborno)'".