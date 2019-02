Aprobarían ley de JNJ sin paridad de género

El plazo para que el Congreso apruebe la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) vence hoy. Todo hace indicar que se aprobaría un texto sustitutorio en el que el consenso es no incluir la paridad de género.

Al menos así lo dieron a entender los presidentes de las comisiones de Justicia y Constitución, Alberto Oliva y Rosa Bartra, al salir de la reunión convocada por el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, en vista de que no se ponían de acuerdo en la elaboración del dictamen que sería derivado al Pleno.

“He convocado a los presidentes de las comisiones de Justicia y de Constitución porque el diálogo es fundamental para lograr el consenso que se requiere para sacar adelante la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Trabamos unidos por el bien del Perú”, escribió Salaverry en Twitter.

La fujimorista llegó a la convocatoria antes que Oliva y le increpó al oficialista su tardanza. Pero el presidente de la Comisión de Justicia le precisó que previamente estuvo en reunión con asesores de su grupo y de la Comisión de Constitución finiquitando detalles del dictamen para llegar a consensos.

La reunión duró una hora. A su salida, Oliva fue breve declarando a la prensa: “Mañana (hoy) el país va a tener su Junta Nacional de Justicia que tanto espera”. Al ser consultado sobre la consolidación de la paridad de género, el congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) guardó silencio y se retiró. Ahí despertó la suspicacia.

Mientras que la fujimorista Bartra, en conferencia de prensa, detalló que se pusieron de acuerdo en 10 puntos. De todos estos, el más polémico es la paridad de género en la conformación de la JNJ.

El dictamen del grupo de Oliva establece que de haber un empate en el número de integrantes de este órgano judicial, se dará prioridad a la participación de la mujer. Pero el fujimorismo rechazó esa iniciativa apelando a una presunta defensa de la meritocracia.

“Se ha respetado estrictamente la Constitución. Se está respaldando la meritocracia y añadiendo el principio de no discriminación y de igualdad, entendiendo que quienes deben ser elegidos son los mejores”, expresó Bartra. Sin embargo, no precisó si la paridad de género sería incluida para hoy en el dictamen de Justicia.

La posición de Bartra va en la línea de lo que expresó el vocero de su bancada, Carlos Tubino, minutos antes de la reunión con Salaverry y Oliva. “Se están buscando los mejores profesionales para designar a fiscales y jueces. Se están buscando cerebros, el sexo no tiene nada que ver. El tema de género está bien para escoger candidatos al Congreso, pero acá no, se está buscando profesionalismo”, refirió el representante naranja.

De esta manera, Tubino dilapidó la participación de mujeres en el órgano que reemplazará al CNM. “Si son cinco mujeres, a buena hora, acá la designación es profesional”, añadió. Y consideró que es un “exceso” proponer en esta reforma el enfoque de género.

la previa

Oliva, antes de reunirse con Bartra, sostuvo que no iba aceptar que les “impongan temas que no vienen al caso”.

“La paridad de género la hemos consignado como un tema de igualdad. Las mujeres tienen derecho a tener un cargo importante en instituciones públicas”, expresó.

De igual forma, Bartra le había advertido a través de Twitter que no aceptaría “ninguna propuesta contraria a Constitución” pese a que el dictamen que presentó su grupo ante el Pleno fue rechazado el último miércoles en el Pleno por no respaldar la cuota de género en la conformación de la JNJ y el levantamiento del secreto financiero de los postulantes de este órgano judicial.

Reacción de bancadas

En conversación con La República, el vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, dijo que su bancada apoyará la ley orgánica de la JNJ si el texto de la Comisión de Justicia no altera la esencia de la propuesta del Ejecutivo.

“El dictamen de Justicia recoge la mayor parte de propuesta del Ejecutivo”, manifestó en referencia a mantener la cuota de género del organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Opinión distinta tuvo el parlamentario Gilbert Violeta, quien afirmó que “la paridad como tal no podía aplicarse en ese caso”. “Ha habido un entrampamiento innecesario”, apuntó, responsabilizando de la demora a la falta de diálogo entre las comisiones de Justicia y Constitución.

No obstante, Meléndez precisó que PpK no aceptará de ninguna manera que el fujimorismo pida reconsiderar el proyecto de Ley Orgánica de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ.

“La Ley debe ser una sola, no partida en dos como lo planteó la Comisión de Constitución. Vamos a ver que se recojan la mayor cantidad de aportes del Ejecutivo. Esta comisión tiene un carácter transitorio, no tiene por qué tener funciones más allá de lo que se le ha encargado. En cinco años, nuevamente, la Comisión Especial volverá a trabajar. Eso es básico”, puntualizó el legislador.

De igual modo, el congresista del Apra Javier Velásquez Quesquén precisó que también respaldará la ley de la JNJ precisando que la cuota de género se puede mejorar en la Comisión Especial.

“El Poder Judicial hizo una valiosa sugerencia. No es incompatible el tema de paridad de género con el mérito. El PJ sugiere que se pueden hacer convocatorias paralelas para no desvirtuar la naturaleza intrínseca de la reforma que es el mérito. Eso lo resolverá la Comisión Especial. Lo que necesitamos es poner en marcha las instituciones. (Y la aprobación de ley orgánica de la JNJ) de mañana no debe pasar”, refirió.

Por su parte, el parlamentario de Acción Popular (AP) Yonhy Lescano informó que sus compañeros de bancada apoyarán el dictamen de la Comisión de Justicia. “Ya casi está todo resuelto. Creo que no habrá ninguna complicación mañana. Mira, yo creo que para la paridad de género se puede encontrar una formula intermedia. Pueden ponerlo en la convocatoria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia”, manifestó.

Mientras que el vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, anunció que su agrupación también votará a favor del dictamen de la Comisión de Justicia independiente del tema de género.

Por su parte, el representante de la Bancada Liberal, Gino Costa, señaló que apoyará la reforma. En caso de Cambio 21, Maritza García advirtió que si el fujimorismo insiste en debatir la ley de la Comisión Especial, es ilegal según el reglamento del Congreso. “Nosotros no podemos hacer normas que generen gasto al Estado y esta comisión tiene un propio pliego presupuestal”, dijo.

Posición distinta tuvieron en Nuevo Perú. El vocero Richard Arce enfatizó que el Congreso debe respetar la paridad de género. El congresista Alberto Quintanilla adelantó que si hoy el texto final del grupo de Oliva no prioriza ese punto y el levantamiento del secreto financiero a los postulantes a la JNJ, votarán en contra.

Todo indica que el debate sobre la paridad generará confrontación en medio de una reforma que urge aprobar.❧

LA CLAVE

URGENCIA. El estado de emergencia del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) vence a fines de marzo. Si para esa fecha no está instalada la JNJ, habría un vacío legal y un "problemón" como lo advirtió el contralor Nelson Shack en su última presentación en la Comisión de Constitución.

Presidente del PJ pidió al Congreso más celeridad

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, instó al Parlamento a aprobar hoy con carácter de urgencia la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Si queremos reformas debe hacerse una norma absolutamente inmediata y consensuada, de modo que invoco a los congresistas a dejar de lado sus diferencias políticas y pensar en el país, que necesita una justicia transparente, célere, eficaz que genere seguridad jurídica", expresó.

Agregó que producto de la ausencia de la JNJ para fiscalizar a magistrados, "el sistema de justicia está incompleto". "Y eso, en cierta forma, paraliza la actividad judicial y crea una especie de impunidad porque no hay quien destituya a los magistrados ni investigue a los jueces supremos si se diera el caso", dijo. Señaló también que el PJ observó 10 puntos de la JNJ.

