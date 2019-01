Chihuán a Salaverry: “Hay que pensar bien antes de decir cualquier ‘pachotada’” [VIDEO]

La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Leyla Chihuán, arremetió contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, asegurando que este no ha reaccionado “de una manera que no fue acertada” con la fujimorista Luz Salgado.

“No sé si [le ha faltado el respeto] a Fuerza Popular, pero a determinadas personas sí. Ha sido muy duro en algunos caso, ha levantado la voz cuando no ha sido necesario y estamos en una época muy sensible”, expresó Leyla Chihuán.

“En su momento, [ha sido irrespetuoso] con Luz Salgado y de algo que no tenía razón de ser, porque simplemente estaban pidiendo la palabra y reaccionó, entiendo yo por el calor de la sesión, de una manera que no fue acertada. Pidió las disculpas del caso y quedó todo ahí, no se dio cuenta realmente”, añadió la también parlamentaria.

En esa línea, consideró que las acciones de Daniel Salaverry se deben a “las presiones” y sostuvo que “hay que pensar bien antes de decir cualquier ‘pachotada’ y tener en cuenta que estamos por una misión” en la Mesa Directiva.

Sobre las licencias que los vicepresidente de la Mesa Directiva presentaron a la bancada de Fuerza Popular, Leyla Chihuán afirmó que cuando acabe el periodo de sus cargo “cada uno deberá tomar la decisión” de seguir o no en el partido.