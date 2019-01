RMP: "Tendremos un CNM de nuevo porque el dictamen de Rosa Bartra está lleno de trucos"

Rosa María Palacios explicó que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia debe ser aprobada a la brevedad, pues en la actualidad no existe un organismo que pueda regular el trabajo de los jueces.

“Es una ley demandada y urgente porque en este momento no tenemos un sistema constitucional para destituir jueces corruptos (…) Entonces, no tenemos JNJ porque ayer la votación en el Congreso no alcanzó los 66 votos requeridos solo se alcanzaron 55 y votaron a favor los fujimoristas y apristas”, explicó.

Por su parte, la congresista fujimorista Rosa Bartra, quien preside la Comisión de Constitución, alegó durante el Pleno que para elaborar el dictamen se tomó en cuenta todas las demandas de los grupos del Congreso y que dialogó con Alberto Oliva, titular de la Comisión de Justicia, para conciliar y consensuar.

“Lo congresistas Montenegro y De Belaunde han informado que lo que ha dicho la señora Rosa Bartra es mentira, que no ha consensuado nada, que de las 17 observaciones que le mandaron solo aprobó dos y que, sí se sentó con el señor Ovina, pero no consensuaron absolutamente nada”, comentó.

RMP sostuvo que se ha avanzado, pues se ha logrado aprobar cuatro de los siete dictámenes, sin embargo, el proyecto de la JNJ, el cual es la más importante, aún no llega a consenso.

Asimismo, la conductora señaló que el dictamen presentado por Rosa Bartra no busca incorporar observaciones que garanticen la solvencia moral de los siete abogados que serán los miembros de la JNJ.

“El tema de la idoneidad moral merece atención de la señora Bartra, o sea no sancionó el despotismo, no sanciona conflictos de interés entonces, como pretendía que al frente votaran a favor de su ley”, especificó.

Por otro lado, la abogada calificó de ‘gravedad’ la propuesta de la legisladora Bartra, el cual establece que los seleccionados no ingresarán por orden de mérito mediante un concurso público, sino por discreción del Comité de Selección, es decir, los puntajes podrían ser cambiados.

“Tendremos un CNM de nuevo y eso es grave porque el dictamen de Rosa Bartra está lleno de trucos y al frente no confían en ella (…) Mete cositas y hay que estar con el ojo mirando, pero la norma no garantiza la idoneidad de los siete miembros de la JNJ y tampoco que sea un concurso limpio, transparente como el que queremos”, puntualizó.

Rosa María Palacios precisó que es difícil que se llegue a aprobar la ley orgánica de la JNJ, ya que a pesar del debilitamiento de Fuerza Popular se han creado nuevas bancadas que dejarían la votación en un ‘empate’.

“El fujimorismo ha perdido la mayoría absoluta, pero tiene 55 votos más los cinco del Apra, o sea tiene 60 y la famosa nueva bancada ‘Acción Republicana’, identificada por la mayoría de ustedes como una bancada ‘topo’, puede ser que vote con ellos también, es decir, son 65 y al frente hay 65 entonces, no llegan a los 66 por eso tienen que llegar a un acuerdo para que haya ley”, especificó.