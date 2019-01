Villanueva sobre Fuerza Popular: "En este caso su fraccionamiento es positivo"

El último miércoles se produjeron distintos cambios en el Congreso a raíz de las sesiones del Consejo Directivo así como las del Pleno. Uno de los puntos más resaltantes fue la de la aprobación en modificación de las comisiones restando el número de integrantes de Fuerza Popular en estos grupos de trabajo.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, declaró en Canal N que "yo creo que en este caso el fraccionamiento es positivo (...) y equilibra un poco la situación", en referencia al partido fujimorista debido a que ya no tendrán la mayoría a la que estaban acostumbrados en el Legislativo.

"Pienso que como se ha estado dando la dinámica desde hoy, vamos a empezar un año de relaciones positivas en el Congreso", precisó el también congresista de Peruanos por el Kambio.

Por otra parte, Villanueva afirmó además que "esta noche empieza el camino de un buen acuerdo del Congreso con el Perú aprobando las leyes que se han presentado", aludiendo al Pleno del miércoles que debatía aún el dictamen de la Junta Nacional de Justicia presentada por la Comisión de Constitución y que fue rechazada por mayoría puesto que presentaba muchas modificaciones como la eliminación de la paridad.

Finalmente, el premier aclaró que no existe ningún acuerdo entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y el Ejecutivo. "No tenemos ningún acuerdo en particular con ningún miembro del Congreso o bancada, mantenemos una posición positiva frente a las bancadas", indicó.

Cabe precisar que ahora son 11 bancadas las que conforman el Parlamento puesto que el miércoles se conformó la última llamada Acción Republicana y conformada por parlamentarios con anteriores simpatías con el fujimorismo, algunos exintegrantes de Fuerza Popular.