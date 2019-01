Barreto sobre posible prisión domiciliaria para Fujimori: "Una ley no puede tener nombre propio" [VIDEO]

En una entrevista, el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, se refirió al reingreso de Alberto Fujimori al penal de Barbadillo la noche del último miércoles, como dispuso el INPE y el Poder Judicial a fin de que cumpla el resto de su condena, la cual se interrumpió por el internamiento del expresidente en la Clínica Centenario en octubre del 2018.

Cuando se le consultó sobre la ley que podría permitir que tanto Alberto Fujimori como a otros adultos mayores cumplan condena en su casa, dijo: "No soy jurista, pero tengo elementos de juicio para decir que la ley que beneficia a algunos no es una ley justa. Una ley no puede tener nombre propio. La justicia es para todos, no puede haber intocables sea cual fuere su procedencia”.

En otro momento, el cardenal dejó claro que su opinión no estaba sujeta a cercanías o afinidades con algún partido político en especial, y que hay que obedecer las decisiones de las autoridades en busca del bienestar colectivo. “A nadie le deseo la cárcel […]. Hay que respetar al expresidente que ha tenido virtudes y defectos, pero el Poder Judicial lo ha condenado. El indulto era una especia de misericordia sin justicia; es decir, era la madre de la disolución, que dividió al pueblo peruano; sin embargo, su regreso a prisión se ha convertido en una forma de justicia con misericordia porque va a estar en condiciones que no tiene la gran mayoría de internos del país”, manifestó en conversación con Canal N.

Por otro lado, Barreto resaltó el papel que ha desempeñado el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. El líder religioso dijo estar esperanzado en el que Parlamento y las entidades judiciales sean orientadas con honestidad. Sin embargo, lamentó que en algún momento se haya obstruido la justicia. “Nos sentimos aliviados con la renuncia a ser fiscal de la Nación de Chávarry. No estoy diciendo en mis declaraciones que yo apoyo la propuesta del presidente Martín Vizcarra, ni estoy apoyando a un partido, yo resalto lo que logró el mandatario, quien se atrevió a escuchar a la población que clamaba honestidad”, añadió.