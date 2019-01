Yonhy Lescano: “Ya no estén moviendo el tema de Alberto Fujimori, no hay necesidad”

El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, considera innecesario seguir discutiendo iniciativas legislativas en favor de Alberto Fujimori. Cree que las resoluciones de la Corte Interamericana tienen que cumplirse. Además, propone que el martes se voten las propuestas para dar pie a la conformación de la nueva Junta Nacional de Justicia.

Alberto Fujimori volvió al penal, ¿cómo considera que esto afecta al fujimorismo?

El fujimorismo, de alguna manera, se une en razón a los reclamos de Alberto Fujimori. Hay que cumplir la ley y eso significa cumplir las resoluciones judiciales. Se ha dicho que él está en condiciones de volver a Barbadillo y así se está cumpliendo.

¿Cree que el Congreso retome la discusión sobre el arresto domiciliario a reos adultos mayores, como es el caso de Fujimori?

Siempre está esa posibilidad, aunque la Corte Interamericana ha dicho que las sentencias por este tipo de delitos tienen que cumplirse. Si se aprueba una ley de arresto domiciliario y se le da esa ventaja a Fujimori, los familiares de las víctimas van a volver a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta va a decir que no le corresponde. ¿Quién es el perjudicado de todos estos vaivenes? El mismo Alberto Fujimori. Déjenlo tranquilo, en su ambiente, prestándole la asistencia médica respectiva, los cuidados correspondientes y se acabó, pero ya no estén moviendo el tema. Creo que no hay necesidad de hacerlo.

El presidente Martín Vizcarra se ha pronunciado a favor de que los presos de cierta edad tengan ciertos beneficios según su estado de salud.

Hay que decirle al presidente Vizcarra que, precisamente, por esta situación se está moviendo más el tema. Creo que hace estas declaraciones solamente para subir su popularidad. A mi parecer no son declaraciones muy adecuadas y, creo, que ahí está incurriendo en errores que perjudican más la situación política del país.

En otros temas, ¿no le llama la atención que la Comisión de Justicia tenga listo el dictamen sobre la Junta Nacional de Justicia, pero la Comisión de Constitución aún no?

Hemos tenido en cada comisión como tres o cuatro sesiones, suficientes para aprobar un dictamen. En la Comisión de Constitución igual, no había por qué retrasarse, ya se ha debido poner a voto para que entre al Pleno la próxima semana. Pero aún estamos a tiempo para rectificar eso. El martes sesionamos, que lo pongan a debate, se vote y se acabó. Ya dependerá del Pleno si aprobamos la propuesta de la Comisión de Justicia o la de Constitución.

La congresista Paloma Noceda acaba de incorporarse a Acción Popular. Usted no ha estado de acuerdo, ¿por qué?

Al vocero de mi partido y a la misma Paloma Noceda les dije que el fujimorismo y Acción Popular no tienen mucha afinidad política, están en orillas contrarias. Ella no ha entrado al partido, sino a la bancada de Acción Popular (AP) y ha mostrado su deseo y el ánimo de trabajar por el país. Esperemos que halle su lugar y pueda trabajar sincera y honestamente comprometida, con los principios de AP.