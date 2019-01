César Nakazaki: "El indulto no se ha anulado, se ha inaplicado"

La defensa del expresidente Alberto Fujimori, quien ya se encuentra recluido nuevamente en el penal Barbadillo de la Diroes, especificó los detalles de la medida que tendrá que cumplir su patrocinado, en el marco de la revocatoria del indulto que Pedro Pablo Kuczynski le concedió en 2017 y que lo devolvió a prisión.

"Está en trámite el recurso de apelación. Muchas personas creen que Alberto Fujimori está preso porque se anuló el indulto y eso todavía no se ha definido. Primero, nunca se ha anulado. Técnicamente se ha inaplicado. Si la resolución se mantiene o no, todavía está pendiente", dijo César Nakazaki en declaraciones a la prensa a las afueras del penal de Barbadillo en Ate.

Asimismo, Nakazaki sostuvo que el Instituto de Medicina Legal está a cargo de la salud de Alberto Fujimori, ya que, no respondieron acerca de que si el exmandatario podría recibir el tratamiento de patología cardíaca en el penal.

"Alberto Fujimori está preso sin que se haya respondido a la pregunta en este caso, y es que la patología cardíaca que sufre puede ser tratada en un penal o no. Eso quedó sin respuesta, no lo respondió Medicina Legal, no lo respondió el INPE, y sin esa respuesta decidió regresarlo a la cárcel", sostuvo.

En ese sentido, aclaró que para la próxima semana, según el presidente de la sala correspondiente del Poder Judicial, ha afirmado que se revisará la apelación a la inaplicación del indulto.

Como se recuerda, la noche del 24 de diciembre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dispuso indultar a Alberto Fujimori. Meses después, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que el indulto no procedería por los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado, el Poder Judicial decidió revocar la gracia presidencial.