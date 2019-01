Jefe de la OCMA pidió a Hinostroza favorecer a una empleada del PJ

Suspicacias, dudas y sospechas vuelven a recorrer los pasillos de la Corte Suprema, donde aún vive la sombra del exjuez César Hinostroza Pariachi y sus “hermanitos”.

La República tuvo acceso al audio de una conversación del 22 de marzo del 2018 entre el hoy jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, y el entonces juez supremo Hinostroza.

Walde Jáuregui llamó a Hinostroza, de hermano a hermano, para pedirle que promueva a determinada trabajadora al cargo de relatora de Sala Penal de la Corte Suprema.

Cadena de favores

El diálogo evidencia que no es la primera vez que Walde le pide un favor a Hinostroza para esa misma empleada. “Qué tal mi querido hermano, cómo te va, oye hermano, ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz”, dice Walde.

Es claro que este diálogo no revelaría un acto doloso, pero sí llama la atención el trato de hermano que ambos se dan. Una fraternidad que hoy genera dudas teniendo en cuenta que el doctor Walde ocupa la jefatura de la OCMA.

En dicho cargo, Vicente Walde debe investigar a los jueces vinculados a la red que encabezaba Hinostroza y, de encontrar evidencias de actos irregulares, proceder a suspenderlos en el ejercicio del cargo.

La conversación entre Hinostroza y Walde fue grabada con autorización judicial en el marco de la investigación a la organización conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En esa época Vicente Walde era presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, mientras que Hinostroza Pariachi presidía la Segunda Sala Penal Transitoria Suprema.

Relatora

A la hora en que se produce la llamada, Hinostroza se encontraba almorzando y duda entre atender el pedido de su colega de inmediato o hacerlo el lunes siguiente.

Al final, le responde que la trabajadora, a quien se identifica como Yuri de la Cruz, lo visite en su oficina, en el tercer piso de Palacio de Justicia, a partir de las 4:00 de la tarde.

Walde pretende que la señora De la Cruz sea promovida como relatora de la Sala Penal Transitoria, un puesto clave en dicho tribunal. Aparentemente, Yeri de la Cruz se encuentra al lado del actual jefe de la OCMA cuando se realiza la llamada.

Luego de que ambos se despiden, pero antes de que se corte la llamada y la grabación, se escuchan voces de mujeres y Walde dice: “En la tarde te espera”.

Descargo

La República buscó al jefe de la OCMA antes de difundir el audio. El doctor Walde nos recibió de inmediato. Declaró que no recordaba la conversación ni tampoco a la empleada que se menciona, aunque subrayó que sí era posible que el diálogo se haya dado en esos términos.

“Es posible que el doctor Hinostroza haya estado reestructurando su sala, entonces los empleados tienen temor de quedarse sin contrato y, ellos mismos o a través de algún compañero, piden que los recomienden. Eso no es nada extraño, no hay nada doloso, no veo nada mafioso e ilegal en esa conversación”, subrayó.

Luego, a través de una nota de prensa, expresó su preocupación por que el audio se difunda un día después de una visita de inspección a la Corte del Callao. “Existen personas que pretenden perjudicar su buena imagen ganada en la judicatura nacional en 42 años”, precisó la nota de prensa.

El audio

22 de marzo del 2018. Hora: 13.54

Vicente Walde Jáuregui llama a César Hinostroza

- César Hinostroza: Aló.

- Vicente Walde: César.

- CH: ¿Qué dice Vicentico?

- VW: Qué tal mi querido hermano, cómo te va, oye hermano, ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señorita, señora Yeri de la Cruz, ahora ella dice a ver si le das la posibilidad de que vaya a relatoría.

- CH: Ya, este, ahorita no estoy hermano, será ya el lunes, porque estoy yendo temprano fuera de Lima.

- VW: Ah, no estas acá, ya, ya, el lunes entonces, ya.

- CH: Sí, sí, no, sí estoy acá, pero he salido a almorzar.

- VW: Jajajaja. Ya listo, ya.

- CH: En la tarde sino que venga, a partir de las cuatro, ¿ya?

- VW: A partir de las cuatro que te vea.

- CH: Si no ya el lunes, ¿ya?

- VW: Ya, ya, listo. Un abrazo, ya.

- CH: Gracias, gracias.

- VW: Chau, hermano. Chau, chau.

"... En la tarde te espera" se escucha decir a Walde, con fondo de voces de mujeres, antes de cortar la llamada.