La relación con el gobernador Elmer Cáceres no esta al 100%

Tras 22 días de iniciar la gestión de Elmer Cáceres en el gobierno regional, su vicegobernador Walter Gutiérrez brinda una entrevista. Anuncia lealtad total al gobernador regional a pesar de las desavenencias que tuvieron antes de juramentar. Pide que esperen durante los 100 días de silencio que anunció el gobernador y que al final demostrarán logros.

Antes de juramentar, hubo un amague de divorcio entre usted y el gobernador. ¿Qué pasó?

Surge en la segunda vuelta de la campaña. Ciertos puntos de vista que no se coordinaron anticipadamente. Se han ido limando estas asperezas. No podemos decir a la población que estamos al 100% en la línea (relación) que me gustaría con Elmer (Cáceres Llica). Todavía hay cosas pendientes, algunas gerencias que están en duda.

Cáceres Llica dijo que el cargo de vicegobernador era de adorno y eso no le gustó. Anunció que lo sacaría del movimiento, pero luego desistió. ¿Por qué?

Legalmente él no es miembro del movimiento, así que no había que hacer ningún retiro. No es dable, porque en ciertas cosas me está escuchando, a pesar de que hay asesores con distinta forma de pensar.

Usted fue el primero en cuestionar la designación de algunos gerentes. Es más, anticipó que habría problemas con ellos.

El acuerdo entre nosotros es que el movimiento no participe directamente en la designación de gerentes. En toda la campaña, se pregonó un no al continuismo y a la corrupción. Si todavía hay gerentes que arrastran una mochila pesada, hay que advertirlo. Se ha hecho el análisis y hemos visto que algunos podrían ser rescatables.

¿Usted filtró esa información contra los gerentes?

No. Yo soy una persona seria, quiero apoyar a Elmer (Cáceres Llica). No utilizó filtraciones. La prensa hace bien su trabajo. A través de ustedes, me entero de algunas cosas que luego analizo.

El caso de Yrasema Pacheco (esposa del alcalde Omar Candia), por ejemplo. Primero, la negaron como jefa de Copasa, luego ella lo confirmó. ¿Qué piensa de eso?

Yo creo que, para ambas autoridades, esto no es bueno. Salió una resolución y no puede desaparecer. Se dice que no está más y ella sale y dice que sí está. Creo que a ambas autoridades, por el bien de Arequipa, no les conviene que ella esté trabajando aquí (Región). Podría interpretarse como un pago de favores.

El lunes en la noche, hubo junta de accionistas de Sedapar. Allí estaba Luigi Mendoza, usted se opuso a que sea gerente general del gobierno regional, como representante de los alcaldes. ¿Cree que será ratificado como pago de un favor entre el gobernador y el alcalde Candia?

Creo que deberíamos dar tiempo al tiempo. Si hablamos de suposiciones, de que si Luigi Mendoza tiene ciertas intenciones, eso se definirá inmediatamente. Haré oposición al continuismo y la corrupción.

El gobernador anunció 100 días de silencio. ¿Sobre qué proyectos trabajarán en ese tiempo?

Lo que más preocupa es la Adenda 13 en Majes Siguas II. Hay una propuesta de más de 2000 casas populares. Hay empresas interesadas en este proyecto.

Sobre Majes Siguas II, ¿usted se mantiene en la propuesta de distribución de tierras que hizo el gobernador?

No podemos soñar, tenemos que pensar en un proyecto grande, no en uno de 20 cabezas de ganado para que coman en 5 o 10 hectáreas. Tenemos que pensar en algo mucho más ambicioso con exportaciones de productos a Asia. Abrir la posibilidad al puerto de Corío. Hay capacidad para que se asocien y compren 200 hectáreas entre 4 o 5 (agricultores).

Ya hay rumores de que el gobernador no asiste a despachar al gobierno regional.

No, mire, nos hemos dividido el trabajo. Yo hago la función de conversar con los gremios. Crear un ambiente de paz, tranquilidad y esperanza. Me sujeto a los 100 días y haremos evaluación de qué ha pasado y cuánto hemos logrado.

Pero si el gobernador no atiende en su oficina podría dar una imagen de ingobernabilidad o falta de liderazgo...

No creo. Yo lo reemplazo y creo que hasta la fecha lo he hecho bien. Viene (Cáceres), lo he visto en su carro blanco (hoy), tiene una agenda cargada.

¿Será la voz del gobierno regional mientras transcurren los 100 días?

Creo que los medios se merecen el respeto. En mi caso, continúo y continuaré siendo vocero del movimiento, de mí mismo y de Arequipa.

¿Tiene temor Cáceres Llica?

Al inicio del gobierno, algunos medios le han dado sin pena. Eso lo debe tener desmotivado.

¿Se mantendrá fiel al gobernador a pesar de los desencuentros?

Mantendré mi lealtad, si tendría que volver a decidirme, lo haría siempre por él.