Silvana Castagnola: “Estoy dispuesta a hablar ante el fiscal José Domingo Pérez”

A pesar de que vive días tensos, la analista Silvana Castagnola sostiene que está propensa a declarar ante el fiscal que investiga a Keiko Fujimori.

¿El fiscal José Domingo Pérez se ha comunicado con usted luego de conocerse su denuncia?

No, pero estoy dispuesta a hablar ante él. Para eso, con la gracias de Dios, tengo dos abogados: los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra.

¿Lo acontencido en Telefónica refleja una obstrucción a la justicia en la investigación a Keiko Fujimori?

Por eso los denuncio, y también por coacción a la libertad y trabajo. Yo no iba ser parte de esa mentira.

Telefónica sostiene que no pudo entregar el reporte del caso Keiko al fiscal José Pérez porque era información mayor a tres años de antigüedad y la ley no los faculta.

La ley solo obliga a las empresas de telecomunicaciones a guardar la información por un máximo de tres años. Pero en ninguna parte indica que no podamos buscarla, obtenerla y brindarla. Y eso se le dije a mis jefes.

La empresa también alega a que usted obtuvo los reportes requeridos por el fiscal Renzo Huamán usando el sistema Antarki en periodo de prueba.

Nosotros trabajamos con el sistema Paris. Recién el 26 de noviembre me citan para decirme que están trabajando con un nuevo proyecto llamado Antarki y que estará disponible el 15 de diciembre. Es decir, ese programa aún no estaba implementado.

¿Recién le dijeron eso luego de que presentó su denuncia ante el Ministerio Público?

El 5 de diciembre se presenta mi denuncia ante Fiscalía debido a que la acusación que presenté en la comisaría de La Victoria el 26 de noviembre nunca fue elevada al MP.

Entonces, ¿el abogado del Área Penal, Renzo Habich, miente al enfatizar que usó Antarkis?

Es correcto. Porque ese sistema no estaba disponible. Y cuando dice que mi jefe Aarón Cisneros era nuevo, es falso. A mí me indigna que éstas disposiciones vinieron desde arriba.

¿Cree que esto fue de conocimiento del presidente del Grupo Telefónica?

La estructura es: mi jefe de respuestas gubernamentales, luego el director y el presidente de la compañía. Si lo sabía, lo desconozco.