Fernando Tuesta: "El transfuguismo se conversó con casi todas las bancadas".

La Comisión de Alto Nivel, presidida por Fernando Tuesta Soldevilla, se reunió con las bancadas de Fuerza Popular y Acción Popular. En ese sentido, el representante de esta agrupación adhonorem sostuvo que con casi todas las fuerzas políticas se habló acerca del "transfuguismo".

"El transfuguismo es uno de los temas que han colocado casi todas las bancadas, ¿no? Es parte de discusión que tenemos que llevar adelante en la comisión de alto nivel", dijo Fernando Tuesta en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el presidente de esta comisión, se abstuvo de pronunciarse sobre dos temas sobre coyuntura: la creación de nuevas bancadas en el actual Parlamento y la infracción que -según Yeni Vilcatoma- habría cometido el presidente Martín Vizcarra.

"No tenemos opinión sobre temas de coyuntura, nosotros somos una comisión que tiene como objetivo proveer de normas, iniciativas y, en general, sobre la reforma política, no damos opiniones de eso. No me puedo pronunciar de manera personal tampoco", sostuvo.

Fernando Tuesta destacó que las reuniones con las distintas bancadas han sido de mucha "utilidad", en donde se han hallado "coincidencias. Esto en el marco del trabajo de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que se encargará de elaborar propuestas para la mejora del sistema político.

"La conclusión que estamos teniendo es, en primer lugar, de suma utilidad, pero, en segundo lugar, de mucha coincidencia. Hay temas que se repiten y eso da cuenta que los temas que tienen que ver con el tema de los partidos políticos dentro de ellos el preocupante tema del financiamiento de las campañas y la necesidad, cada vez más insistente, de mejores elecciones internas de los partidos", dijo.