Donayre sobre pedido de levantar su inmunidad: “No solo va a rodar mi cabeza”

El congresista Edwin Donayre se pronunció por el pedido del Poder Judicial (PJ) de levantar su inmunidad parlamentaria luego de ser sentenciado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el caso 'Gasolinazo'. Al respecto advirtió que si se aprueba el pedido del PJ, otros más serían afectados.

"Sí probablemente (va a arder Troya si levantan mi inmunidad parlamentaria). No solo va a rodar la cabeza de Donayre sino la de muchos que no hacen la justicia como corresponde", dijo Edwin Donayre a canal N tras visitar la zona afectada por el aniego en San Juan de Lurigancho.

Sobre el presunto blindaje que ha tenido en el Congreso, Edwin Donayre señaló "(Si no levantan la inmunidad) no depende de mí, que ellos trabajen. No he pedido ni he conversado con ningún ministro, congresista (para el blindaje).

Edwin Donayre fue sentenciado por el delito de peculado tras las investigaciones del caso Gasolinazo, esto con referencia al presunto incremento en la asignación de gasolina a dos dependencias en el 2006, cuando el actual congresista era director general de la Policía Nacional.

El Poder Judicial también ha abierto investigación a Edwin Donayre por presuntamente haber difamado a Gabriela Eguren, trabajadora del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), esto tras la difusión de un video en el que Eguren explica, durante una visita guiada, sobre la lucha contra el terrorismo y el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.