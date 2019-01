Cateriano: "Tren Eléctrico fue construido sin expediente técnico en primer gobierno de García"

El proyecto del Metro de Lima tuvo su origen en el primer mandato de Alan García, en 1985. La creación de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico en julio de aquel año fue el punto de partida para una serie de irregularidades que terminó con el contrato con TRALIMA, consorcio que agrupó a diversas empresas italianas.

Años después se iniciaron investigaciones y a ello hizo referencia el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, recientemente en Twitter. "El informe del exvocal supremo Hugo Sivina prueba que el proyecto del tren eléctrico fue construido durante el primer gobierno de García sin expediente técnico y en base a presiones políticas que él ejerció", publicó en redes.

Según publicó hace unos días el portal IDL-Reporteros, el mencionado expediente contiene acusaciones de hasta por cuatro delitos por el investigado expresidente aprista. Entre ellos se encuentran el de colusión ilegal, negociación incompatible, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.

El informe del ex vocal supremo Hugo Sivina prueba que el proyecto del tren eléctrico fue construido durante el primer gobierno de @AlanGarciaPeru sin expediente técnico y en base a presiones políticas que él ejerció. Siguió el mismo método en su segundo gobierno con Odebrecht. pic.twitter.com/w4edxFPMKD — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) 19 de enero de 2019

No obstante, en el año 2001, todos estos delitos prescribieron porque García se encontraba asilado en Colombia, por lo que no pudo ser llevado a juicio oral y confirme o no su responsabilidad en el caso.

"Siguió el mismo método en su segundo gobierno con Odebrecht", apuntó luego el exministro de Defensa. Como se recuerda, Sergio Siragusa, representante de TRALIMA en Perú, contó después a las autoridades italianas que envió dinero a García a través de cuentas a un banco en Gran Caimán.

Pese a ello, la Sala Penal Especial decidió en junio de 2001 prescribir sus delitos debido a que se había excedido el plazo para investigar y declarado fundado el requerimiento de la defensa de García en aquellos años.

Cabe destacar, finalmente, que Alan García tiene impedimento de salida del país por 18 meses luego de que se revelara que recibió 100 mil dólares presuntamente provenientes de la 'Caja 2' de Odebrecht.