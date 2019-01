Indignación por fallo contra policía que abatió a un ladrón

"Me duele porque ayer me llamaban héroe y ahora me ven como un asesino", alcanzó a decir antes de ser encarcelado el suboficial de tercera Elvis Joel Miranda Rojas, contra quien un juzgado de Piura dictó siete meses de prisión preventiva por abatir a un presunto delincuente durante una legítima intervención.

Y mientras el valeroso policía era conducido a una celda común, los restos de Juan Carlos Ramírez Chocan, el presunto delincuente, recibían sepultura en el cementerio Castilla (Piura).

Familiares y amigos del exsoldado fallecido realizaron un funeral singular. Mientras unos derramaban cerveza sobre el ataúd, otros bailaban y hasta hacían disparos al aire.

“PERVERSA DOCTRINA”

“¿Qué más tenemos que hacer para que los metan presos? Están un par de días adentro y después los jueces deciden liberarlos", dice preocupado el general PNP Leoncio Núñez Córdova, director de la Macro Región Policial Piura–Tumbes, tras rechazar los siete meses de prisión preventiva dictada contra Miranda Rojas.

El oficial afirma que esta medida afecta la lucha contra la delincuencia.

“Están maniatando a la Policía Nacional, y esto va a tener una incidencia en la seguridad ciudadana. Piura se ve expuesta a que los operadores de justicia no tengan un criterio amplio en estas cosas”, manifestó.

El ministro del Interior, Carlos Morán, fue más allá y expresó: “Respeto mucho al Poder Judicial y a la Fiscalía, pero hay algunos jueces y fiscales que están aplicando una perversa doctrina donde el delincuente es la víctima. Haremos una cuestión de Estado: ¡o están con los delincuentes o están con la Policía!”.

En respuesta, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, dispuso investigar al juez David Sosa Zapata para determinar si hubo o no presunta irregularidad funcional en su sentencia de prisión preventiva dictada contra el suboficial PNP Elvis Miranda.

EXIGEN SU LIBERTAD

Ayer, Lisbeth Montoya, esposa del suboficial Miranda, pidió que "no aten de manos a la Policía" y demandó a los fiscales realizar un trabajo limpio y transparente. Los familiares y amigos del agente PNP llegaron ayer en forma pacífica a la sede del Poder Judicial para exigir la libertad de Miranda.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Morán, informó que está en contacto con los familiares del efectivo detenido, a quienes le dará todo el apoyo que requieran.

“El crimen y la delincuencia no nos van a atemorizar”, aseguró tras explicar que Defensa Legal del Policía acudió en su apoyo.

Asimismo dijo que "no vamos a ceder hasta obtener su libertad. No vamos a dejar al suboficial Miranda a su suerte, lo vamos a apoyar como institución”.

CRITICAN A LA FISCAL

Según el general Leoncio Núñez, la fiscal Lidia Castillo Chirinos, quien pidió la prisión preventiva, hizo una mala evaluación de la proporción en el uso racional de la fuerza, dado que no se encontró un arma de fuego al presunto delincuente.

Con tono de preocupación, Morán dijo que los policías sacrifican su tiempo y su familia por proteger a la ciudadanía. El mensaje a los agentes es que este gobierno está comprometido con ellos y sus familias.

"Así como no nos tiembla la mano para sancionar a malos elementos que nos denigran, también tenemos la fortaleza para defender en casos como estos", anotó finalmente.

El presunto delincuente abatido registraba antecedentes policiales por hurto.

Según la Policía, el juzgado no tomó en cuenta que el efectivo realizó disparos disuasivos para detener al sujeto, que huía con la billetera de Danfer Jesús Cutín Santos.❧

Argumentos de la fiscalía

Uno de los argumentos de la fiscalía para solicitar la prisión preventiva del policía es que la prueba de absorción atómica al fallecido, Juan Carlos Ramírez Chocan, arrojó que no disparó ningún arma. Sin embargo, no se descarta que los otros que iban junto a él lo hicieran.

Además, que aún no se encuentra el arma de fuego de los presuntos atacantes.

"No era uno, ni dos, eran tres delincuentes", precisó Lisbeth Montoya.

