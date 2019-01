El informante: Cabezas y cuellos, por Ricardo Uceda

En el pedido de extradición de César Hinostroza enviado por el gobierno peruano a España, se le imputa ser el máximo líder de una organización delictiva destinada a gestionar intereses particulares en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Poder Judicial. La principal operación también está especificada: el nombramiento de un allegado en la presidencia del CNM. El documento de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no indica de qué manera participó Hinostroza en esta elección. En cambio detalla la forma y circunstancias en las que él produjo distintas colocaciones dentro del sistema judicial.

Este documento fundamental se queda corto en la explicación de los fines de la argolla de los Cuellos Blancos del Puerto y de su producto delictivo. En realidad Hinostroza fue irrelevante en la elección de los dos últimos presidentes del CNM. Tampoco avanza mucho otro documento, la resolución de la Sala Penal Especial que confirmó la prisión preventiva del ex Presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Lo señala como “hombre clave” de la misma organización. Cuyos fines serían realizar “múltiples actos” –diversos nombramientos– para beneficiar a los miembros de la red.

Seis meses

Habiendo transcurrido seis meses desde que se destapara el escándalo, es evidente que los imputados se propusieron algo más que conquistas para su propio beneficio. El tema del copamiento de instituciones autónomas aún no está suficientemente desarrollado por la fiscalía. De otro lado, es oportuno someter a discusión la hipótesis de que el jefe era César Hinostroza.

Lo más impactante de los audios de la corrupción tiene que ver principalmente con nombramientos de menor envergadura, que ya están listados con su correspondiente imputación y rango de pena. A Ríos, por ejemplo, se le atribuyen nueve acciones delictivas, siete de ellas por gestionar colocaciones al margen de lo establecido. También por firmar un convenio inservible con TELESUP, a fin de complacer a un miembro del CNM. La más grave de todas es la novena: pertenecer a una organización criminal. ¿Para qué estaba organizado? La sustancial pregunta aún no tiene respuesta convincente.

Ríos declara

En cuanto a Hinostroza, cuando sea extraditado responderá por cuatro delitos. Al haber promovido la ratificación del juez Julio Gómez Chang ante miembros del CNM, y el nombramiento de un juez ante Walter Ríos, habría incurrido en patrocinio ilegal. En negociación incompatible por haber contratado a un abogado según solicitud del consejero Iván Noguera. Por haber gestionado la contratación de la hermana de la cuñada de Guido Aguila en la Corte Superior del Callao se le atribuye el delito de tráfico de influencias. Su cuarto ilícito sería pertenencia a una organización criminal, a la cual encabezaría.

Antes de fugarse César Hinostroza negó todos los cargos, pero Walter Ríos, quien pretende convertirse en colaborador eficaz ante la fiscalía, admite haber cometido delitos bajo sujeción a Hinostroza. Para negar su condición de líder, Ríos se basa en el contenido de los audios. ¿Acaso no indican que recurría a personajes de mayor nivel en el CNM para conseguir favores? ¿Acaso no accedía a los pedidos de Hinostroza? Parece claro que Ríos estaba en un segundo o tercer nivel. Lo que falta determinar es quiénes estaban por encima, y cuál fue el verdadero lugar de Hinostroza.

El trío TELESUP

De lo grabado y registrado en las declaraciones, no aparece el rol de Hinostroza en el nombramiento de Orlando Velásquez como presidente del CNM. Pues en 2017, por segundo año, el CNM estaba dividido entre el “Trío TELESUP”, integrado por Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe, y el resto de consejeros. He narrado en una crónica (Pacto de Caballeros, 17/07/18), cómo el trío fue engañado y resultó nombrando a Velásquez sin obtener nada a cambio. Ellos respondían a José Luna, dueño de TELESUP y del partido Podemos Perú. Una de las imputaciones a Walter Ríos es por haber recurrido a José Cavassa, operador de Luna, a fin de que usara su influencia para que Velásquez fuera elegido. Pero Cavassa no quiso, según ha dicho el propio Ríos a la fiscalía. “Todos son mis amigos”, fue su respuesta. En realidad, Cavassa trabajaba para TELESUP.

Los nombramientos

La resolución que confirma la prisión preventiva de Cavassa apoya la convicción fiscal, basada en testimonios, de que tenía ascendencia sobre tres consejeros, y que pudo influir en nombramientos en el Ministerio Público, el Poder Judicial y la ONPE. Es dable suponer, por consiguiente, que Cavassa tenía más poder que Hinostroza en el CNM. O que era su empleador, José Luna, quien tenía ese mando. Es posible que se llegue a confirmar que pagaba a por lo menos a dos de los consejeros.

Por otra parte, ¿no es que, además de Hinostroza y Ríos, pertenecerían a la organización delictiva tres miembros de la Corte Suprema y tres fiscales supremos, incluyendo a Pedro Chávarry? Es lo que postula el Ministerio Público. ¿Todos ellos estaban bajo la batuta de César Hinostroza?

Así, la presunción de irregularidades abarca un conjunto muy amplio de nombramientos. ¿Piensa lo mismo el Ministerio Público? Hay varios magistrados que ya fueron mencionados pero no podemos descartar que la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, haya accedido incorrectamente a la Junta de Fiscales Supremos, en 2014, cuando desde el CNM se organizó el nombramiento de Carlos Ramos Heredia. Esta gran investigación es la que falta y no solo terminar de freír la cabeza de Pedro Chávarry.

Tres equipos

Dos fiscales provinciales provisionales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, investigan a imputados sin protección constitucional. El fiscal supremo provisional Jesús Fernández hace lo mismo con magistrados que tienen rango de superiores. Por último, el fiscal supremo Pablo Sánchez indaga a los de su nivel e investiga a quienes el Congreso retiró el fuero protegido. Trabajan en forma independiente y con limitaciones para compartir información entre sí. No se puede saber si comparten objetivos, plazos y prioridades.

El sentido común indica que, así como ocurre en el caso Lava Jato, debiera existir un equipo especial dirigido por un fiscal supremo –le correspondería a Pablo Sánchez– para continuar la investigación. Su prioridad no sería otra que descubrir cómo funcionó el intento de copamiento de los niveles más altos de las instituciones autónomas. Las energías deben estar dirigidas a eso y no a saber cómo se distribuían las entradas para los partidos de fútbol. Sin un equipo unificado, las responsabilidades se van a dispersar por cualquiera de los tres canales, y la información aparecerá de a pocos, en función de intereses específicos.