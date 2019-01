Presidente del PJ respalda autonomía de jueces del Caso Lava Jato

José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, respaldó la independencia de los jueces que evalúan los procesos del caso Lava Jato, y garantizó su autonomía para tomar las decisiones que crean pertinentes.

A su vez, el titular de la Corte Suprema destacó que dentro de la institución se ha tratado de elegir a los mejores jueces para que se encarguen del caso Odebrecht, quienes han recibido capacitaciones para llevar a cabo los procesos de manera adecuada.

"El respaldo a la autonomía e independencia es a todos los magistrados del país, pero especialmente a estos jueces porque los casos que ven son sumamente importantes y, repito, marcarán un hito en la historia judicial del país", dijo al Diario Oficial El Peruano.

En ese sentido, en referencia al juez Richard Concepción Carhuancho, José Lecaros sostuvo que "cada magistrado se respalda por sí mismo con sus propias resoluciones" y que "el magistrado es dueño de su criterio, nadie puede imponerle nada".

Zoraida Ávalos

José Lecaros consideró que la designación de la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, supera la crisis en el Ministerio Público. "(La Fiscalía) es un órgano autónomo, toma sus propias decisiones, ha pasado por un momento de crisis coyuntural, que creo está superando con el nombramiento de una nueva fiscal de la Nación. Entiendo que esta nueva autoridad tendrá una política de apoyo total a los fiscales del caso Odebrecht; lo cual me parece correcto", señaló.

Junta Nacional de Justicia

"Hoy sin el Consejo Nacional de la Magistratura el sistema de justicia está casi paralizado, al no existir nombramientos, ni ratificaciones y, sobre todo, destituciones. En estos momentos hay muchos pedidos de destituciones que no se resuelven, y se siguen generando más iniciativas al respecto, incluso de magistrados supremos. En realidad, es un tema que debe ser visto con urgencia, pero no con precipitación", señaló.