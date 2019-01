Exhumaciones: cráneos de víctimas tenían orificios de bala

Tres de los cuerpos exhumados de las fosas clandestinas en el distrito de Carmen Salcedo de Andamarca, en la provincia ayacuchana de Puquio, tenían orificios de bala en el cráneo, lo que confirma que fueron ejecutados con impunidad, en 1984. De este hecho se responsabiliza a los militares.

Los días 12, 13 y 14 de diciembre, los peritos Narbo Peralta Pitta, Aldo lara Guerra y Mauro Pumahuacre Espinoza, del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, exhumaron los cuerpos en el paraje denominado Ibarapata, a 2 km de la capital del distrito.

Los restos óseos fueron llevados a Huamanga, donde los forenses realizan la dura tarea de la identificación, así como la determinación de las causas de la muerte de los individuos.

Según los familiares, los restos serían de Ciriaco Atuvilca Cupe, Luis Capcha Flores y Cristóbal Díaz Huamaní. Los cráneos tenían orificios de bala con entrada y salida. Asimismo, los expertos hallaron dos casquillos de bala y una pistola junto a los cuerpos.

La investigación a cargo de la fiscal Jhousy Aburto abarca violaciones de derechos humanos ocurridas durante la violencia política, y de cuyos hechos se atribuyen al “Capitán Pantoja Mendoza”, quien estuvo al mando de la base militar de Andamarca, en 1984.

Los familiares esperan la pronta identificación de los cuerpos para seputarlos y aliviar en parte su dolor.

Cabildos de muerte

Los militares acantonados en Andamarca sospechaban que estos ciudadanos mantenían vinculación con senderistas, pero no tenían cómo probarlo. La oportunidad para relacionarlos se les presentó en el cabildo, al acusarlos de no haber llevado ninguna colaboración para la tropa.

Luisa Flores Mendoza, esposa de Astuvilca, contó que todos los domingos, por orden del Ejército, la población de Andamarca se reunía en la plaza en una especie de “cabildo”, no solamente para dar cuenta de sus actividades al jefe militar, sino para entregar obligatoriamente víveres para la tropa.

Un domingo de febrero de 1984, agrega, diciéndoles “todos al cabildo, nadie va a la chacra”, los militares los reunieron otra vez. Al final del cabildo, Atuvilca, Capcha y Díaz fueron detenidos y llevados a la base militar.

“Ya era nueve de la noche y como no regresaba mi esposo fui a buscar a la plaza. Pregunté a la gente y la señora Dina Huamán me dijo: a tu esposo se lo han llevado a la base, y de inmediato fui a la puerta de la base militar y el responsable de guardia me dijo `no está, no hemos traído a ningún detenido`”, cuenta Luisa Flores.

Al día siguiente regresó y después de suplicar y describir cómo estaba vestido su esposo un soldado confirmó lo que temía: Sí, señora, él está adentro detenido”. Con esta información Flores logró entrevistarse con el capitán Pantoja, quien negó la detención.

Después de tres décadas

- Dos días después de que los militares se llevaron a su esposo, Luisa Flores y su hermano pudieron seguir a lo lejos a un grupo de militares que se dirigía a Ibarapata. Al llegar al lugar, al escarbar la tierra recientemente movida, ella reconoció el zapato de su cónyuge. Huyó a Lima por temor a los soldados. Luego de varios años retornó a Ibarapata y colocó 3 cruces para identificar las fosas.En setiembre pasado, Flores denunció el secuestro y desaparición forzosa de su esposo. Lo mismo hicieron familiares de las otras dos víctimas.