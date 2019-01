Úrsula Letona: Decisión de renunciar a Fuerza Popular “sigue en pie”

La congresista Úrsula Letona recalcó que su renuncia a la bancada de Fuerza Popular aún se mantiene, esto tras ser consultada sobre las declaraciones de la legisladora Luz Salgado, quien expresó su deseo de que la exvocera fujimorista se mantenga en la agrupación.

“Sigue en pie [la renuncia y] espero que se resuelva de una vez”, precisó a El Comercio.

Úrsula Letona renunció a Fuerza Popular luego de protagonizar un altercado con Yeni Vilcatoma, la cual la acusó de bloquear una propuesta para investigar a Prom-Perú.

“No he retirado la carta [de renuncia]. Estoy a la espera de que se resuelva de una vez la investigación que están haciendo sobre la denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma. Esta no tiene ningún sustento y, como siempre, simplemente ha sido parte de la actitud que ella tiene”, agregó Letona.

La legisladora presentó su renuncia a la bancada que lidera Keiko Fujimori el pasado 28 de noviembre pasado y aseguró que no permitirá que la utilicen para dividir a Fuerza Popular.

"No me voy a prestar, ni permitir que se me use de excusa para pretender generar divisiones al interior de la bancada, el tema importante es que se mantenga la unidad de Fuerza Popular. no voy a permitir que ciertas personas —que se caracterizan por la búsqueda del poder o de destacar en forma distinta a la que corresponde— hagan de mí una excusa para generar divisiones", precisó Úrsula Letona en ese entonces.