Zoraida Ávalos: "Compete que Pedro Chávarry sea investigado por mi despacho"

En una entrevista, la recientemente designada fiscal de la Nación de forma interina, Zoraida Ávalos, sostuvo que no existirán consideraciones para investigar a Pedro Chávarry tras presentar su renuncia al cargo el pasado 8 de enero. La titular del Ministerio Público explicó que no puede emitir juicios respecto a la posible participación de su colega en el retiro de la documentación de la oficina lacrada del asesor en el marco de las investigaciones que realizan los fiscales anticorrupción.

"En horas de la tarde me ha llegado un informe de la comisión de los fiscales que están a cargo de esta investigación, y yo en el transcurso del día de mañana estoy evaluando investigarlo. Como tiene la condición de aforado, compete que Pedro Chávarry sea investigado por mi despacho", manifestó en diálogo con RPP.

En otro momento, la fiscal de la Nación se refirió a la labor que cumplen los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, para quienes ratificó su apoyo y aseguró que pronto se verán mayores resultados en las investigaciones. "En el transcurso de estos días, en las semanas que vienen, van a poderse dar cuenta que han estado trabajando y que no es verdad que se direccionen solo a algunos de los casos. No me voy a meter en ninguna de las investigaciones de los fiscales, pero los puedo apoyar.", señaló la magistrada.

Por otro lado, señaló que la solo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso es la responsable de definir la situación de su predecesor Pedro Chávarry, teniendo el poder absoluto de destituirlo como fiscal supremo. Hasta entonces, todo lo dicho por el exfiscal de la Nación deberá ser corroborado. "La Junta de Fiscales no tiene competencia para separarlo. Hay caminos. La Constitución señala causas. Nos guste o no nos guste, hay que cumplirlas. [...] En este momento está la pelota en la cancha del Congreso", agregó.

El pasado martes, la Junta de Fiscales Supremos designó a Zoraida Ávalos como la nueva fiscal de la Nación interina tras la declinación de Pablo Sánchez y la renuncia de Pedro Chávarry al cargo tras enfrentar serios cuestionamientos y sumergir al Ministerio Público en una crisis institucional. La fiscal asumió transitoriamente el máximo cargo del Ministerio Público, pero existe un acuerdo para que la Junta de Fiscales Supremos la ratifique en el cargo por tres años.

Mira la entrevista a la fiscal de la Nación interina Zoraida Ávalos