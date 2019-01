Ushñahua de Fuerza Popular: "Salaverry cumple el reglamento del Congreso"

Sin apoyo. La moción de censura de Fuerza Popular contra Daniel Salaverry no lograría su objetivo, ya que el resto de bancadas anunciaron que no apoyarían la medida y ahora el congresista de esa bancada, Glider Ushñahua, se sumó a esta lista.

"Yo he dicho que no voy a apoyar la moción de censura contra Daniel Salaverry y tengo mis motivos. El pueblo me pide un clima de diálogo, de buen entendimiento y de gestos de compromiso con el país". dijo Glider Ushñahua en declaraciones a RPP.

Sobre las razones para tomar esta decisión, diferente a la de la mayoría de Fuerza Popular, Ushñahua dijo: "Lo que yo he podido ver en el Congreso es que Daniel Salaverry ha cumplido lo que establece el reglamento. Todos tenemos el mismo derecho de participar de manera equitativa, y el señor Salaverry está cumpliendo con eso. ¿Cómo no respaldar ese trabajo en bien a nuestra población?", dijo.

De acuerdo a trascendidos, Glider Ushñahua estaría evaluando su permanencia en Fuerza Popular; sin embargo, el parlamentario señaló que eso no es cierto. "Yo sigo perteneciendo a Fuerza Popular, no hay ningún documento en donde haya manifestado que estamos renunciando", agregó.

Este jueves 10 de enero se realizará una sesión del Pleno y el único tema de agenda es la moción de censura contra Daniel Salavarry, quien ha anunciado que renunciará a Fuerza Popular, pero hasta el momento no se ha oficializado.