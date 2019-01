Maduro arremete contra Vizcarra: “No sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó al mandatario peruano, Martín Vizcarra, tras conocer la decisión de su gobierno de prohibir su ingreso y el de altos funcionarios del régimen chavista al territorio del Perú.

Nicolás Maduro se pronunció un día antes de asumir un nuevo periodo presidencial, esto pesa a las protestas que se han desatado en Venezuela.

“No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco”, indicó Maduro en conferencia de prensa.

Además, calificó de “ridiculez” y “estupidez” que se le prohíba la entrada a Perú. “Creo que se le metió en la cabeza la prepotencia, la arrogancia, el racismo, el desprecio antibolivariano que ha tenido la oligarquía peruana toda la vida contra Venezuela. No tiene ningún efecto es una estupidez”, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, anunció que el gobierno de Martín Vizcarra ha decidió impedir el ingreso de los altos funcionarios y allegados del régimen de Nicolás Maduro.

"Vamos a dirigir una comunicación (…) a Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de (Nicolás) Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país", indicó a RPP.

Néstor Popolizio indicó que esta medida busca ejercer presión directa al gobierno de Nicolás Maduro.