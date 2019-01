Chávarry denunció penalmente a fiscal Pérez y juez Concepción Carhuancho [VIDEO]

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró que el último lunes presentó una denuncia penal contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho por el allanamiento que realizaron a las oficinas de la Fiscalía de la Nación.

“Yo ya presenté mi denuncia el día lunes. [¿Los ha denunciado penalmente?] Sí, penalmente, a Pérez y Concepción Carhuancho, a uno por solicitar y al otro por dar la autorización. Por abuso de autoridad y prevaricato”, indicó en ATV

El fiscal supremo Pedro Chávarry explicó que no existía una orden judicial para ingresar a las oficinas que ingresaron.

“Yo he revisado la documentación y no era legal, puesto que no había orden judicial de allanamiento de las oficinas que según se decía eran de Duarte. Han abierto otras oficinas y han lacrado otras que no estaban con orden judicial”, dijo.

Según Pedro Chávarry, para allanar las oficinas del noveno piso, el cual le correspondía al fiscal de la Nación, era necesario que sea autorizado por un juez supremo y ejecutado por otro fiscal supremo debido a la jerarquía del cargo que tenía en ese entonces.

“José Domingo Pérez y Rafael Vela han invadido un terreno que no les corresponde”, indicó.

El extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, descartó que vaya a renunciar a su cargo de fiscal supremo, tal como le ha solicitado un sector del Congreso y algunos fiscales.