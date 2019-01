Tania Pariona: "Chávarry debe ser sancionado por infracción constitucional"

Ante el comunicado publicado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el que anuncia que presentará su renuncia el martes 8 de enero ante la Junta de Fiscales Supremos; la parlamentaria Tania Pariona se pronunció al respecto.

La congresista de la bancada de Nuevo Perú, Tania Pariona, se pronunció de a través de su cuenta de Twitter declarando que Pedro Chávarry debe ser sancionado por infracción constitucional por el Congreso de la República.

Pariona explica que para lograr la sanción al aún titular del Ministerio Público, se debe reconfigurar la composición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien es la encargada incluyendo a las nuevas bancadas.

La parlamentaria junto a su bancada Nuevo Perú han mostrado un constante rechazo a la permanencia de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación.

La bancada Nuevo Perú también se pronunció mencionando que esperan que Pedro Chávarry renuncie también a su puesto en la Junta de Fiscales Supremos. Remarcan que todas las denuncias en su contra deben continuar su proceso.

Esperamos que @PedroChavarryV cumpla con lo anunciado y renuncie, no solo a ser Fiscal de la Nación, sino también a su puesto en la Junta de Fiscales Supremos. Pero no se equivoque, esto no lo exime de responsabilidades. Todas las denuncias en su contra deben seguir su curso.