Walter Gutiérrez: “Chávarry debe dar un paso al costado, ha transgredido nuestra Constitución”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, asegura que el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, violó la Constitución al remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, por basarse en una ley antigua, sin considerar los principios constitucionales vigentes. Plantea una ruta constitucional para la declaración en emergencia del Ministerio Público.

- Dice que la remoción de Pérez y Vela fue inconstitucional y arbitraria. ¿Por qué?

Porque es una resolución carente de motivación y en el sistema constitucional peruano las resoluciones tienen que estar motivadas. Sin motivación objetiva, son arbitrarias. La arbitrariedad está proscrita. Además, los fiscales gozan de la garantía de inamovilidad, recogida en la Constitución, porque tienen los mismos derechos, deberes e incompatibilidades que los jueces. Esa garantía no es solo para preservar su independencia, también para perseguir eficientemente el delito y garantizar el derecho de defensa de los justiciables.

- Por violar la Constitución, ¿Chávarry debe dejar el cargo?

Ha transgredido valores constitucionales. Debería dar un paso al costado. Hay varias vías. Primero, que entienda la situación y dé un paso al costado. Segundo, el Congreso podría iniciarle una acusación constitucional, no sé si habrá voluntad política. Y tercero, modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y darle facultades a la Junta de Fiscales Supremos para que pueda suspenderlo por estas situaciones.

- ¿Cuál es el problema con las normas que regulan el Ministerio Público?

La Ley Orgánica del Ministerio Público dice que es una organización jerarquizada, pero es de 1981, antes de que la Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional introdujesen principios constitucionales actuales. Esta ley no los recoge y tiene un presidencialismo extremo en el Ministerio Público. Hay que dotarla de estos valores constitucionales. Por eso también el proyecto del Ejecutivo sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene que debatirse en profundidad, en comisiones, sin ir a las calendas griegas, porque debe recoger estos elementos.

- Si Chávarry hizo la remoción basado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no se exime de responsabilidad?

No, porque nunca se aplica una ley de manera insular, sino en su contexto constitucional.

- Su comunicado dice que los fiscales, como los jueces, tienen limitada su libertad de expresión. ¿Pérez pasó los límites al declarar contra Chávarry?

Para una justicia objetiva y de estándares internacionales, los jueces y fiscales tienen que respetar la Constitución, que dice que deben limitar sus declaraciones porque pueden afectar sus casos. Lo dijo también el Tribunal Constitucional: esa libertad no es absoluta y podría afectar el principio de imparcialidad. Me pregunta algo puntual. No le puedo mencionar ese tema porque no quisiera que mis declaraciones se tomen en un sentido u otro. Vela y Pérez han hecho su trabajo en un caso muy importante y no se les podía mover como se pretendía.

- ¿Las declaraciones de Pérez afectan el principio de imparcialidad u objetividad?

Exhorto a que siga haciendo celosamente su trabajo compaginándolo con este mandato de la Constitución.

- Dice que una solución para evitar situaciones similares sería regular las atribuciones del fiscal de la Nación. ¿Cómo debería ser esta regulación?

Hay que hacer que el fiscal de la Nación no sea un presidente sin límites y señalar que cualquier resolución debe estar debidamente motivada, regular mejor la movilidad de fiscales. No significa que no se les puede sacar. Si hay razón objetiva, se les podría mover.

- Plantea que la Junta de Fiscales Supremos pueda suspender al fiscal de la Nación y que se sumen fiscales supremos adjuntos a esta. ¿Por qué?

En este momento, la Junta de Fiscales Supremos está compuesta por cinco fiscales supremos, varios de los cuales están cuestionados. En esa cúpula no se tomará una solución. Por eso, conviene integrar a fiscales supremos adjuntos que cumplan determinados requisitos, de modo que se haga esto más institucional y más democrático.

- ¿Cuáles requisitos?

Por ejemplo,tener determinado tiempo en el cargo. Son temas puntuales que hay que recoger: no tener determinadas incompatibilidades, ni procesos disciplinarios, etc.

- Dice que la JNJ debería poder reestructurar el Ministerio Público y el Poder Judicial ante escenarios de crisis. ¿Esto no contraviene la Constitución?

La garantía constitucional de autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público no es un derecho absoluto. Ese derecho y garantía hace que el Ejecutivo no pueda echar mano de esos poderes porque son contrapesos. Tampoco lo puede hacer el Legislativo. Pero la JNJ formará parte del Sistema Nacional de Justicia. Por tanto, se está solucionando desde adentro. Es un saneamiento temporal desde adentro. Y es para una situación extrema, que se debe objetivizar, plantear en qué situaciones de tiene que hacer.

- ¿Cree que hay voluntad en el Congreso para emprender estas reforma pronto?

Es urgente y el Congreso no puede ocultar la responsabilidad. Este momento es muy crítico. Hemos llegado a un punto límite en que no podemos dilatar esta solución.

- ¿Y hay voluntad?

Creo que sí. Mañana (hoy) voy al Congreso por otro tema, pero voy a aprovechar para exhortar y subrayar la ruta que ha planificado la Defensoría.

- ¿El proyecto para declarar en emergencia el Ministerio Público es constitucional?

El Ejecutivo tiene derecho a hacer planteamientos. Pero estos deben respetar el curso constitucional y no olvidar que el Ministerio Público goza de autonomía, rango constitucional y que el Tribunal Constitucional lo califica como garantía constitucional. Y el presidente tiene como primera función respetar y hacer respetar la Constitución. Cualquier solución debe respetar el curso constitucional. La Defensoría ha planteado una ruta.

- ¿Lo planteado por el Ejecutivo sigue la ruta constitucional?

No sigue esa ruta, pero no creo que haya dolo o infracción constitucional. Creo que ha habido apresuramiento, tal vez, pero no voluntad de violar o transgredir la Constitución. Creo que ha primado la voluntad de solucionar el problema, pero, como dice el bolero, lo importante no es llegar primero sino saber llegar.

- ¿Cuánto demoraría la solución a las fallas del proyecto?

Si el Ejecutivo hace suya iniciativa de la Defensoría y el Legislativo asume la responsabilidad, con mucho, en diez días esto tiene una solución.