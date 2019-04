Asesor de Pedro Chávarry: "No tengo vínculo con Fuerza Popular"

Este último viernes, en horas de la noche, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de allanamiento de la oficina de Juan Manuel Duarte Castro, conocido por ser el principal asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esto en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht al partido Fuerza Popular.

En este sentido, al terminar la actividad de descerraje a estos despachos en la sede central del Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez indicó que "se ha determinado un informe técnico jurídico referido al caso 55-2017 que es el caso precisamente de Keiko Fujimori por el delito de Lavado de Activos (...)".

Sin embargo, Juan Manuel Duarte aclaró que no tiene ningún tipo de vinculación con el partido fujimorista, y que la apreciación del fiscal José Domingo Pérez es falsa, incluso acusándolo de haber sorprendido al juez Richard Concepción Carhuancho.

"El señor fiscal ha partido de una premisa absolutamente falsa, ajena a la realidad. Lamento mucho que el fiscal haya sorprendido al juez [Concepción] Carhuancho al haber solicitado este allanamiento y no haber tenido en cuenta que Juan Manuel Duarte, quien habla, trabajó en el Congreso desde el 1 de agosto de 1995", dijo en RPP.

Juan Manuel Duarte aclaró que regresando a Lima el día lunes revisará la resolución con la que se aprobó el allanamiento de sus oficinas. En ese sentido, negó que los documentos sobre Fuerza Popular y Keiko Fujimori hayan sido encontrados en su oficina.

"El lunes que regreso a Lima voy a analizar esta resolución para tomar acciones al respecto. Ha habido una ligereza. Ese informe no me lo encuentran a mi. A mi no me han allanado mi oficina. Al doctor Máx Ulises Aranda le han encontrado el informe. Es un informe legal", señaló.