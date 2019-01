Vizcarra presentará PL para declarar Fiscalía en Estado de Emergencia - 10 minutos Edición Matinal

Temas del día:

-Vizcarra presentará hoy al Congreso proyecto que declara en emergencia el Ministerio Público.

-Rafael Vela y Domingo Pérez apelarán decisión de Chávarry.

-Frank Almanza aseguró no tener interés en asumir cargo.

-Convocan a gran marcha a nivel nacional este jueves.

-Trump mostró su respaldo a Bolsonaro.

Ante la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez del Equipo Especial el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que presentará personalmente al Congreso un proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. "Con este accionar, el fiscal de la Nación solo logra dañar, profundamente, los intereses del país, causando la indignación de los ciudadanos, la misma que comparto", dijo el mandatario.

Mediante una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la procuraduría ad hoc, en Pueblo Libre, el Equipo Especial del caso Lava Jato pidió a la Junta de Fiscales Supremos reexaminar la resolución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El fiscal superior Rafael Vela Barba calificó de ilegal la decisión del titular del Ministerio Público y aseguró que este miércoles presentarán un recurso de apelación administrativa.

El fiscal superior Frank Almanza aseguró que no desea reemplazar a Rafael Vela en el Equipo Especial. "Yo no tengo ningún interés en asumir este cargo, eso quiero decirlo de manera categórica [...] ni he propiciado la salida de Rafael Vela. Es más, no considero que él deba apartarse del cargo, pero esa no es decisión mía. Si usted me pregunta qué opino su salida, yo debo decir que me apena, que debería haber una continuidad", sostuvo.

Tras la conferencia de prensa del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, donde comunicó la salida de los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez del caso Lava Jato, diferentes movilizaciones se organizaron en el interior del país como en Arequipa, Ayacucho, Chiclayo y Cusco. Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó para este jueves una marcha nacional e internacional para exigir que se mantengan los fiscales Pérez y Vela.

Un video de Moisés Mamani burlándose de los supuestos tocamientos indebidos a una aeromoza se ha hecho viral en las últimas horas. El corto video muestra al congresista en las celebraciones de año nuevo haciendo una “recreación” del lamentable hecho. "Saludos, hermano. Esta es la mano "saz"", dijo el suspendido legislador.

El Parque de la Reserva será el escenario para la juramentación de Jorge Muñoz Wells para el periodo 2019-2022, en reemplazo de Luis Castañeda Lossio. Según la información oficial, la toma de cargo se realizará a las 18 horas. Asimismo, está mañana, el burgomaestre salió de su vivienda, en Miraflores, a bordo de una bicicleta con rumbo a la Municipalidad de Lima. "Estoy con mucha ilusión, con mucho optimismo, y tratando de no romper la rutina. Hago deporte siempre muy temprano, quiero hacerlo, y llegar temprano a la Municipalidad de Lima [...] Dentro de nuestras políticas, tenemos la promoción de la bicicleta y la búsqueda de una movilidad sostenible. La idea es que la gente haga deporte. Hay algunas ciclovías que tienen que tiene que ser repuestas", declaró.

Haciendo uso de su cargo el comandante PNP Luis Enrique Barrón Córdova junto a los suboficiales Víctor Solís Camones, Elton Mendoza Paredes y Melvin Muñoz Guevara organizaban falsos operativos contra el uso ilegal de las máquinas de juego, las incautaban y luego las revendían. Según un video, proporcionado por el administrador de la barbería 'Gótica', Luis Torres Sánchez, muestra como los agentes de la Divincri se llevan las máquinas tragamonedas.

A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump ofreció su respaldo al nuevo presidente de Brasil. “Felicitaciones al presidente Jair Bolsonaro, quien acaba de ofrecer un gran discurso inaugural, Estados Unidos está contigo”, escribió en su red social. Por su parte, Bolsonaro agradeció el saludo por la misma vía. “Estimado señor presidente aprecio sus palabras de aliento. Juntos bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad y progreso a nuestro pueblo”.