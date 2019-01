García insiste en su inocencia y le recuerdan conferencia pagada por Odebrecht

Una vez más, el expresidente Alan García intentó defenderse de los cuestionamientos por la investigación del equipo especial Lava Jato, grupo de trabajo del que fueron removido José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba por disposición del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, la noche del último 31 de diciembre.

A través de su cuenta de Twitter, el también líder aprista manifestó que a un grupo político les desespera que, ni con el trabajo realizado por José Domingo Pérez, pudieron encontrarle relación alguna dinero corrupto ni cuenta bancarias.

Asimismo, García acusó que, mencionarlo en medio de los cuestionamientos contra Pedro Chávarry es para tratar de ocultar el caso Chinchero, sin embargo, algunos usuarios de Twitter le recordaron que, en noviembre de 2018, IDL Reporteros publicó una investigación con la que informaron que la conferencia del 25 de mayo de 2012, realizada en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), en Brasil, fue pagada por Odebrecht a través de la Caja 2 de la división de "operaciones estructuradas". El pago fue de 100 mil dólares.

Con Pérez o sin el, en 2 años no me encontraron millones ni cuentas o delaciones como a los otros. Eso los desespera. No me usen para atacar a Chavarry y tapar Chinchero, Cavassa o los 6 millones de su campaña 2016. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 2 de enero de 2019

"Pero ya te encontraron la caja 2, pagando tu conferencia, ya pues. No engañes. Recibiste dinero de Odebrecht", "No es que no te encuentren, es que no permiten que te investiguen, tal como ahora, sacan a los que te investigan, una vez más te ayudan. Nunca has podido explicar cómo vives con tantos lujos solo con conferencias, ni los mejores expositores del mundo cobran tanto ¿por qué será?", son algunos de los comentarios contra Alan García.

Tras su remoción del equipo especial Lava Jato, los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba anunciaron que apelarán la decisión de Chávarry para retomar sus puestos en el mencionado grupo de trabajo que iniciará interrogatorios en Brasil el próximo lunes 14 por el caso Metro de Lima, Interoceánica Sur tramos 2 y 3, y el caso Consorciadas.