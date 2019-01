Tomás Gálvez sobre remoción de Vela y Pérez: "No era el momento oportuno"

El fiscal supremo, partícipe de los CNM Audios, Tomás Gálvez, afirmó -en su condición de miembro de la Junta de Fiscales Supremos- que "no era el momento oportuno" para que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, remueva a Rafael Vela y José Domingo Pérez como encargados del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

"Estoy sorprendido con la medida, no tenía idea de que eso iba a suceder, es facultad del fiscal de la Nación. Sin embargo, yo creo que no era el momento más oportuno. [...] Esta es competencia exclusiva del fiscal de la Nación, y la Junta no toma decisiones a ese respecto. No habría necesidad (de tomar medidas)", dijo en RPP.

Sin embargo, el sustento de Tomás Gálvez para dicha declaración no es que estos fiscales sean los ideales para estar a cargo del Equipo Especial, sino más bien porque podría generar "suspicacias" de una posible interferencia a las investigaciones del caso Odebrecht. Esto, a propósito de la llegada de información desde Brasil, tras acuerdo de colaboración eficaz.

"En realidad la decisión lo toma el fiscal de la Nación y él evalúa sus circunstancias. A título personal, yo hubiese esperado que llegue la información de Brasil para que no haya suspicacias y se ponga en riesgo la recolección de información.", señaló.

Incluso, el fiscal Gálvez aprovechó en afirmar que si el presidente Martín Vizcarra, toma alguna decisión respecto al Ministerio Público, formaría parte de un golpe de Estado.

"Yo no puedo hablar sobre una elucubración imaginaria. Lo que sí puedo decir, es que en realidad el presidente Vizcarra ha sido llamado por la historia para enarbolar la lucha contra la corrupción. Dependerá de su sensatez si pasa a la historia y estuvo a la altura. A veces a nuestros gobernantes les entra el bichito de la dictadura, del autoritarismo [...] Ojalá no se le ocurra tomar una decisión en contra de la Constitución [...] Solo tiene que ser un golpe de Estado", aseveró.

Como se sabe, Pedro Chávarry, aprovechando las celebraciones por fin de año, decidió remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato. En su reemplazo eligió a Hugo Almanza y Marcial Páucar, para que se encarguen de este grupo de investigación.

En ese sentido, estos nuevos fiscales, tendrán en su despacho los casos de corrupción y crimen organizado por los cuales se les investiga al expresidente Alan García y a la hoy encarcelada lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.