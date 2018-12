Juez Carhuancho rechaza cualquier tipo de comunicación con Edwin Oviedo

El juez Richard Concepción Carhuancho se pronunció sobre una presuntas comunicaciones que habría sostenido con el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien se encuentra cumpliendo una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’ y además es investigado por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Jamás he tenido contacto personal ni llamadas telefónicas con este señor [Edwin Oviedo]. La ciudadanía tiene que tener claro que el número celular de la nota periodística no me pertenece. Esta es una noticia falsa publicada para desprestigiarme”, indicó a la Agencia Andina.

Cabe precisar que las declaraciones de Concepción Carhuancho se dan después que el diario Expreso publicara un informe sobre unas supuestas conversaciones telefónicas que el mencionado magistrado habría sostenido con Edwin Oviedo.

Según la información del medio, un presunto expediente de la Fiscalía, revelaría que del celular del dirigente futbolístico se habrían realizado seis llamadas al número que presuntamente pertenecería a Richard Concepción Carhuancho. La comunicación se habría realizado entre 14 y 18 de noviembre.

El magistrado precisó que cuenta con una sola línea telefónica y que esta es constantemente renovada debido a un tema de seguridad. En ese sentido, explicó que cambió de número de celular en octubre del 2018.

“Y no es el número que aparece en la publicación (…) esta nota no se ajusta a la verdad y me llama poderosamente la atención la intencionalidad por la cual se viene actuando”, ratificó.

Richard Concepción Carhuancho recalcó que no tiene ningún tipo de vínculo directo con Edwin Oviedo y que no lo conoce.