Hildebrandt: “El desprecio que se ha ganado García, es un desprecio a pulso”

El reconocido periodista César Hildebrandt se refirió al caso de Alan García y Keiko Fujimori, quienes en más de una ocasión han asegurado que son víctimas de una campaña de desprestigio. Sin embargo, el director de 'Hildebrandt en sus Trece' aseguró que ambos se han ganado el repudio popular por méritos propios.

“No, hay corrientes de desprecio hacia ellos. Que no se equivoquen, la gente no los odia, los desprecia, que es muy distinto, y es bastante peor”, indicó en diálogo con La República.

En ese sentido, recalcó que no considera que exista una capacidad de intimidación de parte de los líderes del Apra y Fuerza Popular, sino una capacidad de persuasión.

“Qué capacidad tiene García de producir respeto, que es casi el paso previo del miedo, la respuesta es ninguna, cero. El desprecio que se ha ganado García, es un desprecio a pulso, construido durante décadas. Muchos años de trabajo, de cutra”, enfatizó.

“Y el irrespeto que merece Keiko, semejante al de García, también. Es un voluntariado épico. Y no se pueden quejar. No hay aquí una confabulación, una conspiración. No hay campañas de descrédito”, sostuvo.

Por otro lado, César Hildebrandt explicó que actualmente “no hay partidos y no hay programas”, y por lo tanto tampoco existen debates ni ideas.

“Imagínese que usted se sienta con la señora Keiko Fujimori. ¿De qué ideas va a hablar? ¿De Kenji? ¿De su padre, de Montesinos? ¿Tiene algún programa la señora aparte del populismo regalón? Aparte de la estructura semimafiosa”, dijo.

En el caso del Partido Aprista Peruano, el periodista indicó que el partido, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, ya no existe. “Siéntese con Velásquez Quesquén y pregúntele qué es el Apra. Le aseguro que él solo balbuceará una indefinición, porque el Apra es nada ahora”, agregó.