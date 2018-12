Ministra del Ambiente sobre Chávarry: "No podemos estar con medias tintas".

La postura del Gabinete, en cuanto a las reformas planteadas por el presidente Martín Vizcarra, es clara: nada a medias tintas. En ese sentido, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, se refirió al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con respecto a su continuidad al mando del Ministerio Público.

"Yo creo que el presidente de la República, el premier y los ministros, en realidad, hemos sido muy claros. En este tema de las reformas que el país necesita no podemos estar con medias tintas. Necesitamos realmente enfrentar de manera decidida la corrupción. Y si ahí hay alguna duda o señal de que pueda haber algo que no permita esa lucha frontal, pues habrá que -humildemente- dar un paso al costado", dijo a La República.

Asimismo, señaló que no se trata de un "capricho personal" del presidente Martín Vizcarra, estar en contra de la continuidad de Chávarry en la Fiscalía de la Nación, sino más bien generar "condiciones para verdaderamente tener reformas que permitan al país sentirse orgulloso" de todo el trabajo que se está realizando. Para la ministra Muñoz es fundamental "recuperar la confianza".

Martín Vizcarra

Como líder de las reformas políticas y judiciales, la titular del Ministerio del Ambiente, como una integrante más del Gabinete, calificó de "extraordinario" el trabajo del presidente Vizcarra, destacando que de cara al bicentenario es necesario seguir creciendo como país.

"Yo creo que el presidente ha hecho un extraordinario trabajo en devolverle la confianza la gente en que si hay un futuro viable para el país. Creo que es importante que la gente participe y se ha visto en el referéndum [...] La aceptación que se ha tenido de parte de la gente e ir a votar [...] (Es necesario) hacer las reformas que como país necesitamos y seguir pensando en un bicentenario en donde se pueda decir: no solo estamos creciendo económicamente, sino además estamos siendo un país más justo y más equitativo", señaló.

César Villanueva

Una de las principales tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, es la relación entre el Gabinete de César Villanueva y la bancada oficialista. En ese sentido, la ministra Fabiola Muñoz sostuvo que es necesario un consenso con todas las fuerzas políticas. No con una en específica.

"Yo creo que en realidad uno tiene que coordinar siempre con todas las bancadas. No solo coordinar con aquellos que puedan tener nuestra misma línea de pensamiento o que son la bancada oficial, sino articular con todos. Yo me llevo una gran experiencia del caso de la Ley de Plástico de un solo uso. Yo no puedo decir que no hemos recibido apoyo de las bancadas; a todos nos hemos acercado, con todos hemos conversado y hemos encontrado una oportunidad de hacer algo por el país. Prueba de eso es cuando se votó la ley, no hubo ni un solo voto en contra. Y yo creo que esa es la forma de articular un esfuerzo", afirmó.