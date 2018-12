Peruanos por el Kambio: Aportantes niegan contribución a campaña del 2016

Los aportes de la campaña de Peruanos por el Kambio del 2016 son cuestionadas debido a que cinco personas han negado haber contribuido económicamente a este partido, por el que postuló Pedro Pablo Kuczynski.

El Comercio recogió las declaraciones de las cinco personas han rechazado cualquier tipo de aporte a la campaña de PPK. El monto de dinero que no es reconocido asciende a S/161.647.

El primer testimonio es el del economista Juan Estela y Nalvarte, la documentación de la organización política precisa que él realizó una contribución de S/20.000 el 23 de marzo del 2016. Sin embargo, pese a reconocer que fue parte de un equipo técnico dentro de PPK.

“Después me retiré, no estuve ni un mes. Le confieso que no he aportado [dinero], probablemente han utilizado mi DNI, pero no he aportado”, explicó.

Del mismo modo, Lizandro Ramón Artica, trabajador bancario, quien -según la documentación- aportó S/15.000, aseguró que ni siquiera cuenta con esa cantidad de dinero en la actualidad. “Jamás aporté. Me siento una vez más decepcionado de nuestros partidos políticos”, dijo.

El ingeniero Giancarlo Santiago Enrico Castro habría realizado tres donaciones sumando una cantidad total de US$24.900, aproximadamente S/81.647. Pero, al igual que los otros casos, no reconoce haber entregado ese monto. “No tengo conocimiento. Recién me estoy enterando. Me sorprende y me preocupa”, indicó.

Alberto Romeo Napurí Gonzales también niega un aporte de S/25.000 a la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio.

Finalmente, José Luis Pastor Frisancho, quien al igual que todos los otros casos, figura como aportante de S/20.000, rechaza haber realizado esta entrega de dinero.

PPK responde

Gilbert Violeta, exjefe de campaña nacional de PPK, afirmó que se realizaran las verificaciones correspondientes.

“Yo no he manejado ni un centavo. Ni para recaudar ni para gastar. Los jefes de campaña manejan la coordinación política. El manejo económico y la recaudación de aportes de campaña estaban a cargo de otro equipo dirigido por el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski”, sostuvo.