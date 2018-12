“Nuestras propuestas deben ser de posible realización”

Fernando Tuesta Soldevilla, el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, adelanta en esta entrevista que ya vienen coordinando sus primeras acciones para tener listas las principales propuestas en el primer trimestre del 2019.

Ya nombrada la comisión de reforma, ¿cuáles han sido sus primeras acciones?

Lo que estamos haciendo primero es ver todos los aspectos administrativos, logísticos en coordinación con las autoridades porque nos deben de proveer todas las facilidades para poder trabajar. En realidad nos instalaremos en los primeros días de enero.

Usted ha mencionado reuniones con Rosa Bartra, titular de la Comisión de Constitución, y Daniel Salaverry, presidente del Congreso. ¿Ya se han puesto en agenda?

La comisión va a trabajar muchas propuestas, pero nos tenemos que nutrir de las ideas del Congreso y su presidente. Lo mismo pasa con la Comisión de Constitución, que preside la congresista Rosa Bartra. Hay un listado que todavía tenemos que organizar.

Ambos congresistas pertenecen a Fuerza Popular. ¿Establecerán contacto con otras bancadas?

Sí, con los voceros. Que quede claro que la reforma no se hace contra el Congreso ni contra los partidos. No podemos dar la espalda a la que es la institución representativa. Tenemos que relacionar a los congresistas con la reforma conversando, si es que ellos lo consideran pertinente. Nosotros no vamos a obligar a nadie, nosotros no reemplazamos a nadie, somos una comisión consultiva, nos han dado este encargo de manera libre. Vamos a entregar recomendaciones y proyectos de ley al presidente para que, en nombre del Ejecutivo, los valore, haga suyos los que crea convenientes y, seguramente por acuerdo del Consejo de Ministros, se presenten ante el Congreso.

Para entonces, ustedes ya no funcionarán como comisión.

Ya la comisión dejará de actuar y todo seguirá su propio curso.

¿Ya tienen un cronograma, han marcado plazos?

El único plazo cierto es que tenemos dos meses, vale decir que los primeros días de marzo tenemos que entregar el informe y así será. Habría que coordinar también las agendas y es por eso que claramente nos vamos a instalar los primeros días de enero y ahí vamos a decidir todos estos aspectos. Es un trabajo muy de gabinete en el sentido de que la reflexión tenemos que hacerla aterrizar en propuestas que puedan ser de posible realización. No se puede presentar una cosa muy interesante, seductora, pero que no se pueda realizar.

Entonces, hay que pisar el acelerador.

Hay que pisar por un lado el acelerador nuestro, porque luego vienen los otros actores que deben de pisar el suyo: el Ejecutivo y luego el Congreso. Por ejemplo, si hay –y seguramente habrá– algunos proyectos de modificación constitucional, tienes con las justas la primera legislatura hasta julio y la segunda legislatura hasta diciembre.

Últimamente se habla mucho de obstruccionismos, ¿cree que va a haber alguien que intente interferir en la labor de su comisión?

Lo único que quisiera es que mis opiniones no obstruyan el trabajo de la reforma política. Entonces, sobre esos temas no quisiera opinar, por lo menos mientras dure el encargo. Pero creo que vamos a tener una buena relación. Tengo mucha esperanza de poder relacionarnos con instituciones, personas y con partidos. Conozco a los congresistas, a las bancadas y tengo muy buena relación con todos ellos y creo que eso va a servir mucho para el trabajo.

Hay otro tema pendiente y es el de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Cómo ve el proceso de su implementación?

Justamente la legislatura se ha ampliado para tocar ese tema. Es cierto que hay que acelerar, hay que modificar la ley orgánica del ex-CNM, y además hay que reglamentar cómo va a funcionar esta comisión. ❧