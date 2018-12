Reconstrucción de Caravelí y Caylloma debe tratarse con nueva gestión

Arequipa. La reconstrucción, tras los terremotos en las provincias de Caylloma y Caravelí, debe ser prioridad para el próximo gobernador, señaló la jefa del COER Arequipa, Jackeline Choque.

A la fecha, la reconstrucción de viviendas en Caravelí no empezó y, en Caylloma, se quedó al 10%, pues la mayoría de pobladores no tienen títulos de propiedad de sus terrenos, por lo que la ayuda del Estado, para reconstruir sus viviendas, no se puede ejecutar.

Choque recordó que el Congreso aprobó una normativa para que no haya problemas por la falta de titulación, pero aún no se reglamenta y no se ejecuta. Deberá tratarse la problemática en el Ministerio de Vivienda.

Entre otros temas que la nueva gestión deberá priorizar, están los planes para mitigar los deslizamientos en Siguas y Vítor.