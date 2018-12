Pedido de protección para familia del fiscal Pérez fue remitido al ministro del Interior

El fiscal José Domingo Pérez, acusando haber sido amenazado por el congresista Carlos Tubino, solicitó protección policial para su familia. Este pedido ya fue remitido al ministro del Interior, Carlos Morán Soto, quien tendrá que evaluar esta solicitud, de considerarla pertinente.

Según el oficio enviado por el fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, se solicita al Ministerio del Interior brindar la protección requerida por el fiscal José Domingo Pérez, argumentando que el parlamentario fujimorista, vocero de Fuerza Popular, habría vertido un tipo de amenaza al señalar que "no lo quisiera, pero los sufrimientos que origina regresan".

"Se solicita muy respetuosamente, que de considerarlo pertinente se sirva extender las medidas de protección policial para la familia del fiscal José Domingo Pérez Gómez", señala la carta enviada al ministro Carlos Morán, pues solo el fiscal de lavado de activos es quien posee dicho beneficio.

“Es un absurdo, yo sería incapaz de amenazar a una persona y menos a una familia [...] Es simplemente un sentimiento espiritual en el sentido de que uno nunca debe hacer el daño o el mal a otras personas. A eso me refiero yo. Cuando una persona daña y hace mal a otras personas, puede regresarse también el mal a ellos”, se escudó Carlos Tubino en entrevista con RPP.

Hasta el momento, el ministro Carlos Morán no se ha pronunciado respecto a este pedido. Aún no se conoce cual es la postura que adoptará su institución respecto a este pedido, que cabe precisar no es específicamente para el magistrado, sino más bien para la protección de su familia.

Como se sabe, José Domingo Pérez tiene a su cargo las investigaciones a Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Todos en el marco de las pesquisas por el caso Odebrecht.