Vizcarra dijo que sancionará o destituirá a policía que ignore la demanda de una mujer

El presidente de la República, Martín Vizcarra, opinó sobre diversos temas durante la mañana de este viernes donde destacó el rol de la lucha contra la violencia de género y el trabajo articulado que se realizará con las autoridades para lograr este objetivo.

En este sentido, el mandatario expresó en una entrevista con Milagros Leiva en ATV que el "comisario que no atienda una demanda de una mujer, será sancionado o destituido". Esto es referencia a las constantes acusaciones que se reciben en las dependencias de todo el país y no se tratan hasta que sucede un delito mayor como el feminicidio.

"Muchas veces no son atendidas o no se les toma en cuenta. No se toman los casos con seriedad. Lo que empieza como una agresión leve, acaba como algo grave", denunció Vizcarra en televisión acerca de la labor que cumple la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, el presidente recalcó la necesidad de cambiar la mentalidad de los funcionarios que son los primeros en atender estas denuncias por violencia de género. "Una solución es la forma en la que se atiende a las mujeres agredidas, cambiando la mentalidad de los policías, oficiales y trabajadores del Ministerio Público".

Cabe precisar, por otro lado, que Martín Vizcarra reiteró también su crítica al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien mencionó que "no es la persona más idónea" en el Ministerio Público puesto que "tiene cuestionamientos al interior de la Fiscalía y fuera de ella, de otras instituciones y la población".

Por último, también indicó que "hay gente en el Congreso que están bloqueando los proyectos", en referencia a las iniciativas que presentó para poner en marcha la reforma del sistema judicial y que la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, aún no termina de revisar.